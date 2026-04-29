Logo
Large banner

Хрватска полиција ухапсила више особа због лажних дојава о бомбама

Аутор:

АТВ
29.04.2026 23:02

Коментари:

0
Фото: МУП Хрватске

У Хрватској је ухапшено више особа које се доводе у везу с лажним дојавама о постављеним експлозивним направама у школама и тржним центрима.

Министар унутрашњих послова Давор Божиновић потврдио је ову информацију и навео да полиција води истрагу и на међународном нивоу.

- До сада је полиција идентификовала неколико особа и у овом тренутку могу рећи да је на подручју Хрватске ухапшено више особа. Међутим, због специфичности саме криминалистичке истраге, у овом тренутку не могу износити више детаља - рекао је Божиновић у изјави за медије на Форуму Међународне демократске уније у Загребу.

Министар одбране Иван Анушић у изјави за РТЛ у Дубровнику оцијенио је да се ради о облику хибридног дјеловања.

- Упућују се пријетње, покушава се пореметити нормално функционисање једне државе и друштва кроз дојаве о постављеним бомбама. Полиција и надлежне службе ће сигурно пронаћи рјешење и ситуацију брзо ставити под контролу, али нажалост изложени смо хибридном рату - рекао је Анушић.

Према процјенама, током прошле седмице у периоду од пет дана упућено је више од 500 лажних дојава на адресе школа, вртића и тржних центара широм Хрватске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner