Хорор: Силовао и снимао дијете три године

29.04.2026 14:06

Фото: Pexel/Pixabay

Скопска полиција је ухапсила 68-годишнака осумњиченог за силовање дјетета млађег од 15 година и снимање порнографског материјала, саопштило је Министарство унутрашњих послова Сјеверне Макеодније.

Како се наводи, полицијски службеници Полицијске управе Скопље су ухапсили С. Ш. (68) из Скопља због основа сумње да је од 2023. присиљавао малољетника на сексуални однос и да га је злоупотребљавао за снимање видео материјала са порнографским садржајем.

"Након обезбјеђивања цјелокупног доказног материјала, Јединица за насилни криминал - Одјељење за крвне и сексуалне деликте поднијела је кривичну пријаву против С. Ш. по хитном поступку, а судија за претходни поступак осумњиченом је одредио притвор од 30 дана", пише у саопштењу.

Основно јавно тужилаштво у Скопљу саопштило је да је издало је наредбу о спровођењу истражног поступка против једне особе због продужених кривичних дјела "силовање дјетета млађег од 15 година" и "приказивање порнографског материјала дјетета".

Према том тужилаштву, осумњичени је у периоду од 2023. до 27. априла ове године присиљавао дијете рођено 2012. године на сексуалне односе на разним локацијама и злоупотребљавао га да снима фотографије и видио записе порнографског садржаја.

Додаје се да је дјетету претио да да ће, ако некоме каже, снимљене материјале показати другим људима, преноси Курир.

