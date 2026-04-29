Делегација Републике Српске са министром енергетике Америке

Аутор:АТВ
Коментари:0
Помоћник министра за енергетику у Влади Републике Српске Милан Баштинац и директор Сектора за међународну сарадњу Инвестиционо-развојне банке Републике Српске Синиша Пепић присуствовали су у Дубровнику округлом столу "Advancing Energy Corridors in the Three Seas Region", који је организовало Министарство енергетике Сједињених Америчких Држава у оквиру Самита Иницијативе три мора.
Округлим столом, посвећеним јачању стратешких енергетских коридора у региону Три мора, руководили су Крис Рајт, секретар за енергетику Сједињених Америчких Држава, и Џошуа Волц, специјални изасланик за глобалну енергетску интеграцију при Министарству енергетике САД. У фокусу разговора били су унапређење енергетске инфраструктуре, повећање отпорности система, регионално повезивање и стварање услова за дугорочна улагања у енергетски сектор.
Учешће на округлом столу представља наставак активности представника Републике Српске на Самиту Иницијативе три мора. Синиша Пепић је претходног дана био учесник панела посвећеног инвестицијама, регионалној сарадњи и улози развојних финансијских институција у покретању инвестиционих пројеката, гдје је представио потенцијале Републике Српске и улогу Инвестиционо-развојне банке Републике Српске у подршци стратешким развојним иницијативама.
Током учешћа на Самиту посебно је указано на развојне потенцијале Републике Српске у области енергетике, инфраструктуре и инвестиција, као и на значај нових улагања у производне, преносне и инфраструктурне капацитете. Наглашено је да Република Српска располаже значајним енергетским ресурсима и да је отворена за сарадњу са међународним партнерима на пројектима који доприносе енергетској безбједности, економском развоју и регионалној стабилности.
На маргинама Самита одржан је и састанак са отправником послова Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Сарајеву Џоном Гинкелом. Том приликом, помоћник министра Милан Баштинац захвалио је на досадашњој подршци Амбасаде САД и Министарства енергетике САД, истичући важност наставка конструктивне сарадње у области енергетике и инвестиција.
Током састанка постигнута је сагласност о наредним корацима који би требало да допринесу јачању институционалне сарадње, бољем позиционирању развојних пројеката и покретању новог инвестиционог циклуса у Републици Српској.
Учешће представника Републике Српске на Самиту Иницијативе три мора и на округлом столу Министарства енергетике САД представља важан корак у позиционирању Републике Српске као релевантног партнера у регионалним енергетским и инвестиционим иницијативама, као и потврду опредјељења за развој пројеката који могу допринијети већој енергетској сигурности, привредном расту и привлачењу нових инвестиција.
