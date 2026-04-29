Делегација Републике Српске са министром енергетике Америке

29.04.2026 14:04

Помоћник министра за енергетику у Влади Републике Српске Милан Баштинац и директор Сектора за међународну сарадњу Инвестиционо-развојне банке Републике Српске Синиша Пепић присуствовали су у Дубровнику округлом столу "Advancing Energy Corridors in the Three Seas Region", који је организовало Министарство енергетике Сједињених Америчких Држава у оквиру Самита Иницијативе три мора.

Округлим столом, посвећеним јачању стратешких енергетских коридора у региону Три мора, руководили су Крис Рајт, секретар за енергетику Сједињених Америчких Држава, и Џошуа Волц, специјални изасланик за глобалну енергетску интеграцију при Министарству енергетике САД. У фокусу разговора били су унапређење енергетске инфраструктуре, повећање отпорности система, регионално повезивање и стварање услова за дугорочна улагања у енергетски сектор.

Учешће на округлом столу представља наставак активности представника Републике Српске на Самиту Иницијативе три мора. Синиша Пепић је претходног дана био учесник панела посвећеног инвестицијама, регионалној сарадњи и улози развојних финансијских институција у покретању инвестиционих пројеката, гдје је представио потенцијале Републике Српске и улогу Инвестиционо-развојне банке Републике Српске у подршци стратешким развојним иницијативама.

Током учешћа на Самиту посебно је указано на развојне потенцијале Републике Српске у области енергетике, инфраструктуре и инвестиција, као и на значај нових улагања у производне, преносне и инфраструктурне капацитете. Наглашено је да Република Српска располаже значајним енергетским ресурсима и да је отворена за сарадњу са међународним партнерима на пројектима који доприносе енергетској безбједности, економском развоју и регионалној стабилности.

Милан Баштинац и Џон Гинкел

На маргинама Самита одржан је и састанак са отправником послова Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Сарајеву Џоном Гинкелом. Том приликом, помоћник министра Милан Баштинац захвалио је на досадашњој подршци Амбасаде САД и Министарства енергетике САД, истичући важност наставка конструктивне сарадње у области енергетике и инвестиција.

Током састанка постигнута је сагласност о наредним корацима који би требало да допринесу јачању институционалне сарадње, бољем позиционирању развојних пројеката и покретању новог инвестиционог циклуса у Републици Српској.

Учешће представника Републике Српске на Самиту Иницијативе три мора и на округлом столу Министарства енергетике САД представља важан корак у позиционирању Републике Српске као релевантног партнера у регионалним енергетским и инвестиционим иницијативама, као и потврду опредјељења за развој пројеката који могу допринијети већој енергетској сигурности, привредном расту и привлачењу нових инвестиција.

Синиша Пепић

Милан Баштинац

Дубровник

Округли сто у Дубровнику

Америка

Република Српска

Више из рубрике

В.д. директора Инвестиционо развојне банке Републике Српске Недељко Ћорић на конференцији за новинаре након сједнице Владе Републике Српске.

Економија

Стамбени кредити за становништво имаће директни пласман преко ИРБ-а

2 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Цијена сирове нафте порасла за два одсто

3 ч

0
За подстицаје исплаћено 2,8 милиона КМ

Економија

За подстицаје исплаћено 2,8 милиона КМ

3 ч

0
Лијекови, парацетамол, поскупили лијекови

Економија

Лијек за желудац се хитно повлачи са тржишта: Провјерите да ли га имате код куће

1 д

0

  • Најновије

15

48

Невјероватне вијести из Кине: Откривено 225 нових нафтних и гасних поља

15

46

Уставни суд Српске: Неуставна одлука о комуналној накнади у Модричи

15

38

Станивуковић за Бланушин споразум, али жели "најбоље оцијењене кандидате"

15

35

Иранци планирају "практичну војну акцију без преседана"?

15

01

Минић: Подршка младима и породицама остаје наш приоритет

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

