Цијена сирове нафте порасла за два одсто

Цијене сирове нафте порасле су јутрос за више од два одсто, док инвеститори прате прелиминарни прекид ватре између САД и Ирана.
Цијена нафте ВТИ за поравнања у јуну порасла је за два одсто на 101,95 долара по барелу.
За подстицаје исплаћено 2,8 милиона КМ
У међувремену, цијена нафте "брент" за испоруке истог мјесеца порасла је за два одсто на 113,49 долара по барелу.
Иран и САД нису успјели да постигну споразум, а Техеран је најавио да ће поднијети ревидирани мировни приједлог након што је амерички предсједник Доналд Трамп, наводно, одбио претходни.
Савјет доктора: Ове грешке избјегавајте приликом путовања авионом
Страхове инвеститора од ескалације подстакли су и извјештаји да Трамп и даље разматра поновно покретање ваздушних напада на Иран усред застоја у преговорима, објавио је портал "Баха".
(СРНА)
Економија
1 ч0
Економија
1 д0
Економија
1 д0
Економија
1 д0
