Цијена сирове нафте порасла за два одсто

29.04.2026 12:05

Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Цијене сирове нафте порасле су јутрос за више од два одсто, док инвеститори прате прелиминарни прекид ватре између САД и Ирана.

Цијена нафте ВТИ за поравнања у јуну порасла је за два одсто на 101,95 долара по барелу.

У међувремену, цијена нафте "брент" за испоруке истог мјесеца порасла је за два одсто на 113,49 долара по барелу.

Иран и САД нису успјели да постигну споразум, а Техеран је најавио да ће поднијети ревидирани мировни приједлог након што је амерички предсједник Доналд Трамп, наводно, одбио претходни.

Страхове инвеститора од ескалације подстакли су и извјештаји да Трамп и даље разматра поновно покретање ваздушних напада на Иран усред застоја у преговорима, објавио је портал "Баха".

(СРНА)

