За подстицаје исплаћено 2,8 милиона КМ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске данас је посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило 2.864.486 КМ, за подстицаје за пољопривредну производњу, и то за 72 корисникa.
Исплаћене су сљедеће мјере :
1. Премија за тов свиња у износу од 1.423.864 КМ,
2. Премија за крмаче и назимице у износу од 342.600 КМ,
3. Премија за тов бројлера у износу од 1.08.022 КМ.
Исплате се односе на преостале обавезе према правним лицима након што је окончана Мултилатерална компензација.
Што се тиче обавеза према физичким лицима оне су у потпуности измирене када је у питању 2025. година.
