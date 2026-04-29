За подстицаје исплаћено 2,8 милиона КМ

АТВ
29.04.2026 11:59

Фото: АТВ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске данас је посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило 2.864.486 КМ, за подстицаје за пољопривредну производњу, и то за 72 корисникa.

Исплаћене су сљедеће мјере :

1. Премија за тов свиња у износу од 1.423.864 КМ,

2. Премија за крмаче и назимице у износу од 342.600 КМ,

3. Премија за тов бројлера у износу од 1.08.022 КМ.

Исплате се односе на преостале обавезе према правним лицима након што је окончана Мултилатерална компензација.

Што се тиче обавеза према физичким лицима оне су у потпуности измирене када је у питању 2025. година.

