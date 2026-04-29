Зорану Благојевићу из СНСД-а додијељен мандат у Народној скупштини Српске

29.04.2026 11:45

Народна скупштина Републике Српске
Фото: АТV

Централна изборна комисија БиХ додијелила је данас мандат посланика у Народној скупштини Републике Српске Зорану Благојевићу из СНСД-а.

Претходно је ЦИК констатовао да је Марина Малетић, такође из СНСД-а, доставила изјаву да одбија да прихвати посланички мандат који јој је Комисија додијелила 9. априла.

Прије Малетићеве, мандат у Народној скупштини одбио је њихов страначки колега Миодраг Лукић.

Претходно је мандат одбио први сљедећи кандидат са листе СНСД-а Далибор Панић, који се налази на мјесту генералног секретара Владе Српске.

Овај мандат је остао упражњен након што је Миодраг Мишић крајем децембра именован за директора Инспектората Републике Српске.

Зоран Благојевић

Народна скупштина Републике Српске

СНСД

ЦИК БиХ

Народни посланик

