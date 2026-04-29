Зорану Благојевићу из СНСД-а додијељен мандат у Народној скупштини Српске

Централна изборна комисија БиХ додијелила је данас мандат посланика у Народној скупштини Републике Српске Зорану Благојевићу из СНСД-а.
Претходно је ЦИК констатовао да је Марина Малетић, такође из СНСД-а, доставила изјаву да одбија да прихвати посланички мандат који јој је Комисија додијелила 9. априла.
Прије Малетићеве, мандат у Народној скупштини одбио је њихов страначки колега Миодраг Лукић.
Претходно је мандат одбио први сљедећи кандидат са листе СНСД-а Далибор Панић, који се налази на мјесту генералног секретара Владе Српске.
Овај мандат је остао упражњен након што је Миодраг Мишић крајем децембра именован за директора Инспектората Републике Српске.
