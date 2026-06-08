Научници открили како мушкарци требају плесати да би били привлачнији женама

Аутор:АТВ
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Научно истраживање објављено у часопису "Biology Letters" Краљевског друштва открива једну од најпожељнијих тајни генерација љубитеља плеса, а то је који су то тачно плесни покрети које жене сматрају најпривлачнијим.
Тим психолога предвођен др Ником Нивом са Школе за природне науке Универзитета Нортумбрија користио је напредну 3Д технологију за снимање покрета како би анализирао кретање деветнаест мушкараца док плешу. На основу тих података креирани су компјутерски аватари са идентичним изгледом, тако да су све физичке карактеристике биле уклоњене из процјене. Након тога, група жена оцјењивала је привлачност сваког плесача искључиво на основу његових покрета, преноси The Clubber
Истраживачи су затим примјенили софистициране математичке методе како би утврдили које карактеристике покрета имају најатрактивнији плесачи. Показало се да су кључни фактори брзина и покретљивост десног кољена, као и амплитуда и разноврсност покрета врата и леђа. Ако вам ово звучи тешко за примјену у пракси, истраживачи су објавили и примјере „привлачног“ и „непривлачног“ плеса на основу оцјена жена које су учествовале у експерименту.
Доктор Нив је овим поводом изјавио:
„Ово је прво истраживање које објективно показује шта разликује доброг плесача од лошег. Мушкарце широм свијета занимаће које покрете могу да користе како би привукли жене. Сада знамо на које дијелове тијела жене обраћају пажњу када процјењују привлачност мушког плеса. Ако мушкарац зна који су кључни покрети, може да вјежба и повећа своје шансе да привуче жену својим стилом плеса", објављено у часопису Biology Letters (2011).
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