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Сладић открио када топлотни талас стиже у БиХ

08.06.2026 20:40

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врућина висока температура
Фото: Pexel/Andrea Piacquadio

Метеоролог Недим Сладић најавио је када би се у Босни и Херцеговини и остатку Европе могао очекивати израженији топлотни талас.

Према његовим ријечима, за сада нема већих врућина на европском тлу, укључујући и Босну и Херцеговину, а настављају се промјењиве временске прилике с температурама ваздуха примјереним овом дијелу године.

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“За сада без већих врућина на европском тлу, укључујући и Босну и Херцеговину. Настављају се промјењиве временске прилике с температурама зрака примјереним добу године. Али, с тренутном констелацијом глобалних параметара, на врло изражен вал широм континента, узимајући у обзир и морски топлински вал над западом Европе, треба рачунати у трећој декади јуна”, написао је Сладић.

Прије великих врућина стиже освјежење

Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода БиХ, до сриједе се очекује стабилније раздобље, уз више сунчаних интервала и натпросјечно високе температуре ваздуха.

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Крајем седмице прогнозира се продор хладније ваздушне масе, који ће донијети промјену времена у Босни и Херцеговини. Нестабилније временске прилике, уз више облачности и већу вјеројатност за оборине, очекују се нарочито од послијеподневних сати у сриједу и током четвртка.

Уз ову промјену времена очекују се и ниже температуре ваздуха, праћене појачаним вјетром сјеверног смјера.

Стабилније раздобље, према најави ФХМЗ-а БиХ, изгледно је од 12. до 17. јуна, док се ново погоршање, уз оборине, прогнозира од 18. јуна до краја прогнозираног периода.

(Херцеговина.инфо)

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Тагови :

топлотни талас

Босна и Херцеговина

Временска прогноза

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