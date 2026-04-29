Пјевач се јавно избламирао: Митар Мирић не зна колико азбука има слова

29.04.2026 14:02

Пјевач Митар Мирић у црвеном одијелу гостује у емисији.
Фото: YouTube/Screenshot/AmiG Show

Фолк пјевач Митар Мирић својевремено се нашао у центру пажње због јавног блама.

Пјевач није знао колико слова има азбука, па се избламирао у емисији када је дао одговор на ово питање.

Током једног гостовања у емисији “Амиџи шоу”, Митар Мирић се жестоко обрукао учествујући у једној игрици. Када му је постављено питање:

”Колико слова има у азбуци?”, Мирић је као из топа одговорио: “32”.

Водитељ Огњен Амиџић га је одмах исправио рекавши: “30, 30 слова има”.

Након ове исправке, пјевач је покушао да се оправда изјавом: “Да, да 30, то сам и рекао”.

Афера пјевача са 30 година млађом дјевојком

Медији брујали су 2019. године о наводној вези фолкера Митра Мирића са извесном Драганом Јанићевић, иако је пјевач дуги низ година у браку са супругом Сузаном.

Драгана Јанићијевић је певачица из Прокупља, а како се писало она и Митар упловили су у везу двије године прије него што је све доспјело у јавност.

Након што су наслови о афери пјевача и 30 година млађе Лепе Гаге осванули у медијима, причало се да је Митра супруга Сузана избацила из куће.

Он се послије свега огласио и навео да није у вези са Драганом, те да је она само хтјела да га искористи зарад популарности, преноси Блиц.

– То она ради да би себи дигла цијену. Снимиш јој спот, а она то злоупотрijеби, па слика, и тако. Идемо даље – изјавио је тада Мирић једном приликом и поручио да није избачен из породичног дома:

– Нема од тога ништа! Шта ће ми жена рећи – ништа! То је дио професије. Сваког закачи понешто. Нећу да се правдам, нисмо на суду. Нема ништа од тога и то је то – тада је рекао у емисији Еxклузив.

