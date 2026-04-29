Нема више скривања иза лажних имена: Ова држава укида анонимност на мрежама

Грчка влада званично планира да забрани анонимност на друштвеним мрежама како би сузбила дигитално насиље и токсичност.
Министар дигиталне управе Димитрис Папастергиоу потврдио је да сваки профил мора бити повезан са стварном особом. Циљ ове одлуке је да се заустави ширење лажних вијести и увреда које долазе са скривених налога.
Власти сматрају да анонимни корисници често користе интернет за узнемиравање и пријетње без икаквих правних посљедица. Ова иницијатива долази у тренутку када се Грчка припрема за изборе заказане за почетак 2027. године. Држава жели да створи дигиталну демократију у којој свако стоји иза својих ријечи именом и презименом.
План не предвиђа потпуну забрану надимака већ обавезну верификацију идентитета иза сваког профила. Платформе ће морати да пронађу технички начин да потврде ко се заиста налази иза екрана. Званичници истичу да људи могу слободно износити мишљења докле год се зна њихов прави идентитет.
Економија
Стамбени кредити за становништво имаће директни пласман преко ИРБ-а
Министар Папастергиоу подсјећа да су у античкој Грчкој сви отворено говорили под својим именом. Он верује да би овај принцип требало да инспирише модерну дигиталну сферу. Влада тренутно разматра да се ове мјере прошире и на потписивање текстова на интернет порталима.
Стручњаци упозоравају да ће спровођење овог закона бити технички веома компликовано за једну државу. Велике платформе можда неће жељети да сарађују јер им милијарде анонимних налога доносе огроман профит. Критичари такође изражавају забринутост због угрожавања слободе говора и заштите приватних података.
Многи вјерују да је овакве промјене лакше увести на нивоу цијеле Европске уније него у оквиру једне земље. Кампања против анонимности је већ добила подршку на највишем нивоу у кабинету премијера. Остаје да се види како ће технолошки гиганти одговорити на ове захтјеве за већу одговорност у дигиталном простору, преноси Телеграф.
