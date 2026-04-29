Logo
Large banner

Мајка скочила у ријеку да спаси сина: Љекари јој се боре за живот

Аутор:

АТВ
29.04.2026 13:08

Коментари:

0
Болница, монитор
Фото: Unsplash

Мајка (23) бори се за живот након што је скочила у ријеку Некар како би спасла свог двогодишњег сина, који је претходно упао у воду.

Драма се одиграла у уторак поподне у месту Лауфен на Некару у Њемачкој.

Како наводе из полиције, мајка и дијете налазили су се на игралишту у близини ријеке када је дјечак изненада потрчао ка обали и упао у воду. Уплашена жена је без оклијевања скочила за њим како би га спасила.

На срећу, још једна особа на игралишту је приметила драму и одмах је реаговала. Мушкарац, чији идентитет није саопштен, скочио је у ријеку и извукао дјечака.

У међувремену мајку је однијела струја, али су ватрогасци успјели да је спасу чамцем.

У акцији спасавања учествовао је и хеликоптер.

Како је саопштено, дијете је и даље у болници и осјећа се добро. Са друге стране, његова мајка је у критичном стању и и даље је на одјељењу интензивне његе, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ријека

Њемачка

повријеђена жена

повријеђено дијете

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

13

15

Стамбени кредити за становништво имаће директни пласман преко ИРБ-а

13

08

На браћу испалио 30 метака, осуђен на три и по године затвора

13

08

Мајка скочила у ријеку да спаси сина: Љекари јој се боре за живот

13

05

Преминуо Илија Стеванчевић

13

04

Како причати са партнером о интими без нелагоде

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner