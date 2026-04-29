Мајка скочила у ријеку да спаси сина: Љекари јој се боре за живот

Аутор:АТВ
Коментари:0
Мајка (23) бори се за живот након што је скочила у ријеку Некар како би спасла свог двогодишњег сина, који је претходно упао у воду.
Драма се одиграла у уторак поподне у месту Лауфен на Некару у Њемачкој.
Како наводе из полиције, мајка и дијете налазили су се на игралишту у близини ријеке када је дјечак изненада потрчао ка обали и упао у воду. Уплашена жена је без оклијевања скочила за њим како би га спасила.
На срећу, још једна особа на игралишту је приметила драму и одмах је реаговала. Мушкарац, чији идентитет није саопштен, скочио је у ријеку и извукао дјечака.
Љубав и секс
Како причати са партнером о интими без нелагоде
У међувремену мајку је однијела струја, али су ватрогасци успјели да је спасу чамцем.
У акцији спасавања учествовао је и хеликоптер.
Како је саопштено, дијете је и даље у болници и осјећа се добро. Са друге стране, његова мајка је у критичном стању и и даље је на одјељењу интензивне његе, преноси Телеграф.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
13
15
13
08
13
08
13
05
13
04
Тренутно на програму