Ова година би могла бити топлија од претходне

Аутор:АТВ
Коментари:0
Европа је током 2025. забиљежила једну од најтоплијих година у историји, док научници упозоравају да би 2026. могла да буде још топлија због очекиваног јачег Ел Ниња, показао је нови извјештај Свјетске метеоролошке организације и програма ЕУ Коперникус.
Према подацима, готово цијели европски континент је прошле године имао температуре изнад просјека, уз екстремно топлотне таласе, шумске пожаре, суше и убрзано отапање глечера, пренио је бриселски Политико.
То је довело до рекордне сезоне пожара и значајних климатских штета широм континента.
Научници упозоравају да би развој снажног феномена Ел Нињо могао додатно да повећа глобалне температуре у наредним годинама, јер овај климатски образац појачава ефекте глобалног загријавања.
Европа се већ загријала за око 2,5 степени Целзијуса у односу на прединдустријски период, што је знатно брже од глобалног просјека, а стручњаци истичу да су промјене посебно изражене у учесталости суша, пожара и смањењу зимских хладних периода.
Званичници Европске уније упозоравају да су потребне хитне “трансформативне промјене” како би се континент боље припремио за све израженије климатске екстреме.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
43 мин0
Сцена
44 мин0
Сцена
55 мин0
Хроника
1 ч0
Најновије
10
31
10
30
10
17
10
16
10
15
Тренутно на програму