Ова година би могла бити топлија од претходне

29.04.2026 10:03

Европа је током 2025. забиљежила једну од најтоплијих година у историји, док научници упозоравају да би 2026. могла да буде још топлија због очекиваног јачег Ел Ниња, показао је нови извјештај Свјетске метеоролошке организације и програма ЕУ Коперникус.

Суше и пожари

Према подацима, готово цијели европски континент је прошле године имао температуре изнад просјека, уз екстремно топлотне таласе, шумске пожаре, суше и убрзано отапање глечера, пренио је бриселски Политико.

То је довело до рекордне сезоне пожара и значајних климатских штета широм континента.

Научници упозоравају да би развој снажног феномена Ел Нињо могао додатно да повећа глобалне температуре у наредним годинама, јер овај климатски образац појачава ефекте глобалног загријавања.

Потребне хитне “трансформативне промјене”

Европа се већ загријала за око 2,5 степени Целзијуса у односу на прединдустријски период, што је знатно брже од глобалног просјека, а стручњаци истичу да су промјене посебно изражене у учесталости суша, пожара и смањењу зимских хладних периода.

Званичници Европске уније упозоравају да су потребне хитне “трансформативне промјене” како би се континент боље припремио за све израженије климатске екстреме.

