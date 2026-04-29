Медији: Трамп наложио дуготрајну блокаду Ирана

Аутор:

АТВ
29.04.2026 08:15

Председник Доналд Трамп слуша током догађаја о приступачности здравствене заштите у Овалном кабинету Беле куће, у четвртак, 23. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп наложио је савјетницима да припреме сценарио за дуготрајну блокаду Ирана, пише Вол стрит журнал, позивајући се на америчке званичнике.

Исти извор наводи да је Трамп друге опције, укључујући наставак ваздушних удара или повлачење из сукоба, оцијенио ризичнијим од одржавања блокаде.

Замјеник портпарола Бијеле куће Ана Кели рекла је за Вол стрит журнал да блокада омогућава Сједињеним Државама максималан притисак над техеранским властима.

Она је поновила да ће Трамп прихватити само споразум који гарантује националну безбједност САД.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

