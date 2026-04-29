Медији: Трамп наложио дуготрајну блокаду Ирана

Амерички предсједник Доналд Трамп наложио је савјетницима да припреме сценарио за дуготрајну блокаду Ирана, пише Вол стрит журнал, позивајући се на америчке званичнике.
Исти извор наводи да је Трамп друге опције, укључујући наставак ваздушних удара или повлачење из сукоба, оцијенио ризичнијим од одржавања блокаде.
Замјеник портпарола Бијеле куће Ана Кели рекла је за Вол стрит журнал да блокада омогућава Сједињеним Државама максималан притисак над техеранским властима.
Она је поновила да ће Трамп прихватити само споразум који гарантује националну безбједност САД.
(СРНА)
