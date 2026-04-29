Трудницу убио моторном пилом: Стигла га заслужена казна

Аутор:АТВ
Коментари:0
Суд у Букурешту осудио је Пола Бушеа (72) на неправоснажну казну доживотног затвора због свирепог убиства своје запослене, која је била у трећем мјесецу трудноће.
Поред затворске казне, монструму је наложено да породици жртве исплати одштету од чак 650.000 евра.
Трагедија која је шокирала Румунију догодила се 7. децембра 2023. године у Бушеовој продавници у тржном центру "Поставарул". Он је несрећну жену напао са три ножа и моторном тестером, нанијевши јој вишеструке смртоносне повреде. Након злочина, сам се предао полицији и признао убиство.
Током суђења откривено је да је прави мотив злочина патолошка опсесија. Свједоци су потврдили да је Буше убио жену јер је више пута одбила његове позиве да се састану у његовом приватном студију.
Окривљени је покушао да се брани тврдњама о неурачунљивости и нервном слому, оптужујући жртву да га је поткрадала и уцјењивала, али је суд те наводе у потпуности одбацио као неосноване.
У образложењу пресуде наведено је да овај злочин, због своје незапамћене бруталности (велики број убода и употреба моторне тестере), представља максималан ниво озбиљности у хијерархији злочина против живота, преноси Диги24.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
11 мин0
Србија
19 мин0
Друштво
14 мин0
Свијет
8 ч0
Свијет
8 ч0
Свијет
8 ч0
Свијет
9 ч5
Свијет
10 ч0
Најновије
07
20
07
16
07
14
07
10
07
07
Тренутно на програму