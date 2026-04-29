Logo
Large banner

Трудницу убио моторном пилом: Стигла га заслужена казна

Аутор:

АТВ
29.04.2026 07:14

Коментари:

0
Моторна пила постављена на пањ.
Фото: pexels/Ezequiel Guerrero

Суд у Букурешту осудио је Пола Бушеа (72) на неправоснажну казну доживотног затвора због свирепог убиства своје запослене, која је била у трећем мјесецу трудноће.

Поред затворске казне, монструму је наложено да породици жртве исплати одштету од чак 650.000 евра.

Крвави пир у тржном центру

Трагедија која је шокирала Румунију догодила се 7. децембра 2023. године у Бушеовој продавници у тржном центру "Поставарул". Он је несрећну жену напао са три ножа и моторном тестером, нанијевши јој вишеструке смртоносне повреде. Након злочина, сам се предао полицији и признао убиство.

Мотив: Освета због одбијања

Током суђења откривено је да је прави мотив злочина патолошка опсесија. Свједоци су потврдили да је Буше убио жену јер је више пута одбила његове позиве да се састану у његовом приватном студију.

Окривљени је покушао да се брани тврдњама о неурачунљивости и нервном слому, оптужујући жртву да га је поткрадала и уцјењивала, али је суд те наводе у потпуности одбацио као неосноване.

Максимална свирепост

У образложењу пресуде наведено је да овај злочин, због своје незапамћене бруталности (велики број убода и употреба моторне тестере), представља максималан ниво озбиљности у хијерархији злочина против живота, преноси Диги24.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Убиство

пресуда

Црна хроника

Румунија

Детаљи убиства

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

07

20

Америка ће штампати ограничен број пасоша са Трамповим ликом

07

16

Руско Министарство одбране открило детаље овогодишње Параде побједе

07

14

Трудницу убио моторном пилом: Стигла га заслужена казна

07

10

Малољетнице физички напале вршњакињу: Све снимале и прослиједиле путем друштвене мреже

07

07

Данас славимо свете сестре: Ово су вјеровања и обичаји за велики празник

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner