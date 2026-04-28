Logo
Large banner

Појавио се снимак хапшења вође картела: Опасни криминалац се крио у канализацији

28.04.2026 22:45

Коментари:

0
Фото: Printscreen/X

Драматични снимци приказују тренутак када је један од водећих људи нарко-картела Халиско Нова генерација пронађен како се скрива у каналу за кишну канализацију, након што су га лоцирале мексичке специјалне снаге.

Велика операција

Аудијас Флорес Силва, познат под надимком „Ел Жардинеро“, ухапшен је у понедјељак након велике војне операције. Сједињене Америчке Државе понудиле су награду од пет милиона долара за информације о њему, преноси Дејли мејл (Daily Mail).

Видео-снимци које је објавио мексички министар безбједности приказују хеликоптере који круже изнад подручја док се војници приближавају, а снимци из ваздуха показују интензивну потрагу.

Његови сарадници покушали су да побјегну и скрену пажњу снага безбједности, али је Флорес уочен док се скривао у одводном каналу. Операција је спроведена након 19 мјесеци надзора и укључивала је више од 500 војника, шест хеликоптера и више летјелица.

Десна рука „Ел Менча“

Мексичке власти саопштиле су да су у рацији ухапшена два високорангирана члана криминалне мреже, укључујући Флореса, блиског сарадника оснивача картела. Немесио Осегера Сервантес, познат као „Ел Менчо“, наводно је преминуо у фебруару након што је рањен у оружаном сукобу с мексичком војском у савезној држави Халиско, што је изазвало талас блокада путева и оружаних обрачуна у којима је погинуло више од 70 људи.

Мексико

Свијет

Хаос у Мексику након хапшења вође картела

Аудијас Флорес Силва био је десна рука „Ел Менча“ до његове смрти, изјавио је безбједносни аналитичар Давид Сауседо.

Према његовим ријечима, Флорес је био задужен за успостављање савеза између ЦЈНГ и „Чапитоса“, фракције картела Синалоа коју предводи породица Хоакина Гузмана, позивајући се на америчке и мексичке обавјештајне изворе.

Аналитички центар Инсајт крајм (InSight Crime) описао је Флореса Силву као једног од могућих насљедника „Ел Менча“.

Жељезнице, воз

Република Српска

Пријети ли гашење Жељезницама Српске?

Администрација америчког предсједника Доналда Трампа вршила је притисак на мексичку предсједницу Клаудију Шејнбаум да се обрачуна с организованим криминалним групама.

Мексичка предсједница је више пута одбила америчке приједлоге о нападима дроновима или слању копнених трупа против картела.

Подијели:

Тагови :

Мексико

нарко картел

хапшење

канализација

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

22

59

22

54

22

45

22

41

22

39

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner