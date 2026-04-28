Појавио се снимак хапшења вође картела: Опасни криминалац се крио у канализацији

Коментари:0
Драматични снимци приказују тренутак када је један од водећих људи нарко-картела Халиско Нова генерација пронађен како се скрива у каналу за кишну канализацију, након што су га лоцирале мексичке специјалне снаге.
Аудијас Флорес Силва, познат под надимком „Ел Жардинеро“, ухапшен је у понедјељак након велике војне операције. Сједињене Америчке Државе понудиле су награду од пет милиона долара за информације о њему, преноси Дејли мејл (Daily Mail).
Видео-снимци које је објавио мексички министар безбједности приказују хеликоптере који круже изнад подручја док се војници приближавају, а снимци из ваздуха показују интензивну потрагу.
Audias Flores, alias "El Jardinero", intentó esconderse en un desagüe y evitar su captura.
Las noticias en https://t.co/BjdELZkX5p pic.twitter.com/HJxzPJu4Ra
Његови сарадници покушали су да побјегну и скрену пажњу снага безбједности, али је Флорес уочен док се скривао у одводном каналу. Операција је спроведена након 19 мјесеци надзора и укључивала је више од 500 војника, шест хеликоптера и више летјелица.
Мексичке власти саопштиле су да су у рацији ухапшена два високорангирана члана криминалне мреже, укључујући Флореса, блиског сарадника оснивача картела. Немесио Осегера Сервантес, познат као „Ел Менчо“, наводно је преминуо у фебруару након што је рањен у оружаном сукобу с мексичком војском у савезној држави Халиско, што је изазвало талас блокада путева и оружаних обрачуна у којима је погинуло више од 70 људи.
Свијет
Аудијас Флорес Силва био је десна рука „Ел Менча“ до његове смрти, изјавио је безбједносни аналитичар Давид Сауседо.
Према његовим ријечима, Флорес је био задужен за успостављање савеза између ЦЈНГ и „Чапитоса“, фракције картела Синалоа коју предводи породица Хоакина Гузмана, позивајући се на америчке и мексичке обавјештајне изворе.
Аналитички центар Инсајт крајм (InSight Crime) описао је Флореса Силву као једног од могућих насљедника „Ел Менча“.
Република Српска
Администрација америчког предсједника Доналда Трампа вршила је притисак на мексичку предсједницу Клаудију Шејнбаум да се обрачуна с организованим криминалним групама.
Мексичка предсједница је више пута одбила америчке приједлоге о нападима дроновима или слању копнених трупа против картела.
Свијет
3 ч3
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
22
59
22
54
22
45
22
41
22
39
Тренутно на програму