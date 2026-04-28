Хаос у Мексику након хапшења вође картела

Мексичке специјалне снаге ухапсиле су вођу картела Аудиаса Флореса Силву, што је изазвало талас насиља у овој држави, преноси Анадолија.
Флореса Силву, познатог као Ел Жардинеро, идентификовале су прије неколико мјесеци мексичке обавјештајне службе као вјероватног насљедника Немесија Осегере Сервантеса, познатијег као Ел Менчо, вође моћног картела Халиско Нова генерација (ЦЈНГ), којег су мексичке трупе убиле 22. фебруара.
Након хапшења Флореса Силве, локални медији извијестили су о паљењу возила и пословних објеката у Најариту и Јалиску, који су призната упоришта ЦЈНГ-а.
Насиље је пријављено у најмање шест општина, гдје су власти савјетовале грађанима да остану у својим домовима.
DEVELOPING: Western Mexico — Retaliatory fires hit stores and shopping centers in Tecuala and Tequila, Nayarit, after Mexican authorities arrested CJNG leader “El Jardinero.” — Breaking News (@TheNewsTrending) April 28, 2026
The high-profile takedown targeted a key figure long sought by both Mexican and U.S. officials.
Према заједничком саопштењу мексичке морнарице, Секретаријата за безбједност и Канцеларије главног тужиоца, Флорес Силва је приведен док је покушавао побјећи кроз дренажну цијев у својој сигурној кући у Најариту, обалној држави у западном Мексику.
Мексичке безбједносне агенције, уз подршку обавјештајних података америчких агенција, пратиле су његово кретање 19 мјесеци прије него што су га сатјерале у ћошак у малој заједници Ел Мирадор.
Ухапшен насљедник Ел Менча, објављен видео акције
Упркос томе што је Флорес Силва имао обезбјеђење од 60 људи и 30 возила, мексичке снаге су га успјеле ухватити без пролијевања крви, наводи се у извјештајима.
"Операција је изведена хируршком прецизношћу, без потребе за испаљивањем иједног метка, без смртних случајева, повреда или колатералне штете", наводи се у саопштењу.
За Флоресом Силвом су расписане потјернице у Мексику јер се сматра једним од главних покретача насиља у земљи.
Трамп: Иран нас обавијестио да је у стању колапса
Он се такође суочава са налогом за екстрадицију у САД због своје улоге у производњи и трговини наркотицима.
Влада САД је нудила награду од пет милиона долара за његово хапшење, преноси Телеграф.
Путем свог X налога, компаније са сједиштем у САД, амерички амбасадор у Мексику Роналд Џонсон похвалио је хапшење криминалног вође, преноси Еуроњуз.
"Хапшење Аудиаса Флореса Силве Ел Жардинера, кључног вође насилног ЦЈНГ-а, означава важан корак против оних који профитирају од фентанила и покрећу насиље у нашим заједницама", написао је он.
Свијет
4 д0
Свијет
1 седм0
Фудбал
1 мј0
Свијет
1 мј0
