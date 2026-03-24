Малољетник убио двије жене у средњој школи

24.03.2026
Петнаестогодишњи ученик убио је двије жене у приватној средњој школи у мексичкој покрајини Мичоакан, саопштиле су локалне власти.
Једна од жртава је била наставница у приватној средњој школи "Макаренко" у граду Ласаро Карденас.
На мјесту догађаја пронађене су двије жртве са више прострелних рана, а осумњичени је ухапшен.
Мичоакан већ дуго важи за једну од најопаснијих покрајина у Мексику и случајеви изнуда, отмица и других криминалних активности су учестали, као и регрутовање за криминалне групе које контролишу руте трговине дрогом.
(СРНА)
