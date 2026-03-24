Најмање 69 погинулих у паду војног авиона

24.03.2026

21:44

Срушио се авион у Колумбији
Најмање 69 људи је погинуло, а 57 повријеђено у паду војног авиона у Колумбији, саопштиле су оружане снаге те земље.

"Повријеђени су пребачени у више болница, док ће тијела погинулих идентификовати форензичари у Боготи и потом вратити породицама", навео је командант ратног ваздухопловства Карлос Фернандо Силва Руеда.

Транспортни авион "херкулес Ц-130" превозио је 126 припадника оружаних снага и срушио се јуче након полијетања из Пуерто Легисама, на граници с Перуом.

Број погинулих и стање преживјелих нису били познати одмах усљед неприступачног терена гдје се несрећа догодила.

Узрок несреће се и даље истражује. Из Ваздухопловства су раније навели да су старост авиона и муниција коју је превозио највјероватнији узроци пада летјелице.

