СБ УН расправља о заштити пловидбе кроз Ормуски мореуз

24.03.2026
Чланице Савјета безбједности Уједињених нација започеле су данас преговоре о резолуцијама за заштиту комерцијалне пловидбе у и око Ормуског мореуза, док Бахреин предлаже употребу "свих неопходних средстава", чему се Француска противи, упозоравајући да такав текст тешко да може да добије подршку.
Дипломате наводе за Ројтерс да бахреински нацрт, који подржавају заливске земље и Сједињене Америчке Државе, предвиђа употребу силе кроз формулацију "сва неопходна средства", што представља стандардни дипломатски израз за одобравање војне акције.
Француска је, међутим, понудила умеренији алтернативни текст, а преговори су у току како би се утврдило да ли је могуће усагласити два приједлога.
Француски министар спољних послова Жан-Ноел Баро изјавио је да није извесно да ће бахреински предлог добити потребну подршку чланица, указујући да ће наредни дани бити кључни.
Бахреински нацрт описује потезе Ирана као пријетњу међународном миру и безбедности и предвиђа овлашћење државама да, самостално или кроз мултинационалне поморске коалиције, примјене "сва неопходна средства" ради обезбијеђивања слободне пловидбе и спрјечавања ометања међународне навигације, укључујући и територијалне воде земаља уз мореуз.
Такође се изражава спремност за увођење мера, укључујући циљане санкције.
Амбасадор Бахреина у Француској Есам ел Џасем изјавио је да су разговори у раној фази, оцјењујући да међународне коалиције могу да допринесу безбедности пловних путева, али да углавном реагују на догађаје, без рјешавања узрока ескалације.
У тексту резолуције захтева се да Иран одмах обустави нападе на трговачке бродове и све покушаје ометања слободе пловидбе у Ормуском мореузу, преноси Танјуг.
Дипломате, међутим, оцјењују да су мале шансе да таква резолуција буде усвојена, јер би савезници Ирана, Русија и Кина, могли да уложе вето.
За усвајање резолуције потребно је најмање девет гласова "за" и одсуство вета сталних чланица, Русије, Кине, САД, Велике Британије и Француске.
Француски нацрт не помиње Иран и није заснован на Поглављу ВИИ Повеље УН, већ позива све стране на уздржаност, прекид непријатељстава у Персијском заливу, Ормуском мореузу и Оманском заливу, као и повратак дипломатији.
Умјесто одобравања употребе силе, предлог охрабрује државе заинтересоване за поморске руте да координирају искључиво одбрамбене мјере, укључујући пратњу трговачких бродова, уз пуно поштовање међународног права и права мора.
