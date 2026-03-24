Проблеми у Бијељини се само гомилају

Аутор:Сања Трифковић
24.03.2026
19:40
Коментари:0
Град Бијељина је још увијек на привременом финансирању. Иако је мјесец март на измаку, још увијек није усвојен приједлога буџета за 2026. годину иако је сам нацрт буџета добио посебну сагласност од министарства финансија, а касније упућен у скупштинску процедуру гдје је и изгласан.
Из Министарства финансија стигао је одговор када је тачно приједлог буџета града Бијељина за 2026. годину добио потребну сагласност.
"Приједлог буџета града Бијељина за 2026. годину добијена сагласност је 30. децембар 2025. године. Затим је 31. децембра послан путем мејла руководству града, а 1. радног дана у новој години, односно 5. јануара, упућен је и путем поште. Са овим податком долазимо до тога да неко 84 дана у ладици држи приједлог буџета града Бијељина за 2025. годину и поставља се питање ко конкретно има корист од овакве врсте одуговлачења?", рекла је Жељана Арсеновић, предсједник Скупштине града Бијељина.
Проблеми се гомилају, онај ко треба да мисли о „кући“, све је само не домаћин. На све стране шкрипи. Испаштају грађани. Из буџета града за одређене гране није исплаћена ни једна марка, док се за неке манифестације инстант налази новац.
"Остало је још неколико дана до коначног рока када се треба усвојити буџет, ми још нисмо добили документацију, односно нисмо добили захтјев за усвајање буџета за 2024. годину. Свједоци смо и поскупљења в намирница, рецимо материјала за пољопривреду, поскупљује гориво и тако даље, а пољопривредници нису добили своја следовања и помоћ, субвенције за пољопривреду за претходну годину. А још немамо усвојен буџет. Шта тек можемо очекивати и шта могу наши пољопривредници очекивати за ову наредну годину, ако нису добили оно што им је следило из 2024. и 2025.?", рекао је Самир Баћевац, потпредсједник Скупштине града Бијељина.
А.Д.Водовод и канализација једно је од предузећа који се налазе пред колапсом. Иако су написани бројни пројекти који би могли да ријеше проблеме, менаџмент предузећа инсистира на повећању цијена. Сазивање тематске сједнице због проблема у овој установи је хитно јер стање у коме се налази захтјева и хитну рекцију.
ЖИКО САВИЋ, потрпресједник Скупштине града Бијељина
"Све су ово неки пројекти за које и које ће довести до додатних прихода. А не може бити решење само додати терет и додатне намете грађанима или у виду повећања цене воде, да би се дошло до неке стабилизације за самог овог комуналног предузећа. Дакле, мора да постоји неко системско решење и неко дугорочније решење. Такође, ја бих нагласио да је све ово време Скупштина града Бијељина", рекао је Жико Савић, потпредсјеник Скупштине града Бијељина
Ребаланс је дуго времена био главни адут градоначелника Бијељине и главни кривац за све што није исплаћивао, ребаланс је усвојен али су проблеми и дугови наставили да се гомилају. Скупштина никада није била кочничар иако је често управо тај епитет употребљаван, бројне усвојене тачке и амандмани чији је циљ био помоћ и грађанима и предузећима показали су ко се о овом граду брине, а ко не показује никакву одговорност, кажу у Скупштини града.
