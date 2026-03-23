Гатачки СНСД одбио коалицију са ДНС-ом, ништа од нове већине

Аутор:Теодора Бјелогрлић
23.03.2026
16:52
Коментари:0
Ништа од нове скупштинске већине у СО Гацко, јер је клуб одборника СНСДа одбио иницијативу за заједничко политичко дјеловање на локалном нивоу коју је покренуо гатачки ДНС.
Након што је неформално пукла скупштинска већина у Гацку коју су чинили одборници СДС-а и ДНС-а, ДНС је на састанак данас позвао одборнике СНСД-а и СПС ДЕМОС Прва СДС како би са њима формирали нову скупштинску већину.
Међутим из Клуба одборника СНСДа саопштено је да се у овом тренутку неће правити нова скупштинска већина и да ће ова странка и даље дјеловати као опозиција у СО Гацко.
“Клуб одборника СНСД-а се захваљује на иницијативи за заједничко политичко дјеловање од стране ОО ДНС Гацко. Став клуба је да се тренутно не прави нова скупштинска већина, те да ће клуб одборника СНСД и даље дјеловати као конструктивна опозиција у С.О. Гацко, као и до сада", навели су из гатачког СНСД-а и додали:
"Што се тиче координације изборних активности за предстојеће изборе, о томе смо спремни разговарати са свим нашим коалиционим партнерима, када се формирају изборни штабови на свим нивоима".
СНСД сматра да није одговорно према грађанима Гацка вршити избор нове скупштинске већине због свих претходних дешавања и политичких калкулација на локалном нивоу.
"Сматрамо да о томе треба да разговарамо након предстојећих републичких избора", саопштили су одборници СНСД-а.
Из клуба одборника СПС ДЕМОС Прва СДС у СО Гацко кажу да спремни су на разговор.
“У вези предложене тачке Усаглашавање и израда споразума о заједничком дјеловању у СО Гацко, истичемо да смо спремни на разговоре по свим битним питањима која могу бити од просперитета за грађане Гацка, као што смо и до сада чинили кроз нашу парламентарну активност.” саопштили су одборници СПС-а ДЕМОС-а Прва СДС.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
7 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
2 д4
Градови и општине
3 д0
Најновије
Најчитаније
18
43
18
40
18
32
18
29
18
22
Тренутно на програму