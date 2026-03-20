Нова Болница у Требињу се већ исплатила: Спасен живот пацијенту

Аутор:

АТВ

20.03.2026

11:38

Љекари требињске Болнице спасили живот пацијенту са тешким инфарктом
Фото: Херцеговина прес

Нова Болница у Требињу се већ исплатила. Наиме, брзом реакцијом љекара и модерном опремом спасен је први живот.

Ријеч је о пацијенту који је доживио изузетно тежак инфаркт.

Нова ангио сала и медицински тим требињске болнице омогућили су извођење једне од најсложенијих и најхитнијих процедура у кардиологији, чиме је спасен живот пацијенту са СТЕМИ инфарктом миокарда, једним од најопаснијих стања по живот.

Како су навели из болнице, ријеч је о акутном срчаном удару који настаје усљед потпуног зачепљења артерије, што доводи до прекида дотока крви у дио срчаног мишића и захтијева хитну интервенцију.

Ово стање представља један од водећих узрока изненадне смрти, а посебно је опасно јер се може јавити и код млађих особа.

Значајан корак

Захваљујући новој опреми и обученом медицинском особљу, у Требињу је по први пут успјешно изведена оваква интервенција, што представља значајан корак за здравствени систем у овом дијелу Републике Српске.

Пацијент стар 57 година примљен је у болницу у оквиру такозваног "златног сата“, што је омогућило правовремену реакцију и повећало шансе за преживљавање.

Љекари истичу да је управо брз долазак у здравствену установу кључан фактор у лијечењу оваквих стања, јер сваки минут одлучује о исходу, преноси "Херцеговинапрес".

Овај успјех показује значај улагања у здравствену инфраструктуру и стручни кадар, који омогућавају да и најтежи пацијенти добију адекватну и благовремену помоћ.

Болница Требиње

Требиње

infarkt

