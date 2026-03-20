Нова Болница у Требињу се већ исплатила: Спасен живот пацијенту

Аутор:АТВ
20.03.2026
11:38
Коментари:0
Нова Болница у Требињу се већ исплатила. Наиме, брзом реакцијом љекара и модерном опремом спасен је први живот.
Ријеч је о пацијенту који је доживио изузетно тежак инфаркт.
Нова ангио сала и медицински тим требињске болнице омогућили су извођење једне од најсложенијих и најхитнијих процедура у кардиологији, чиме је спасен живот пацијенту са СТЕМИ инфарктом миокарда, једним од најопаснијих стања по живот.
Како су навели из болнице, ријеч је о акутном срчаном удару који настаје усљед потпуног зачепљења артерије, што доводи до прекида дотока крви у дио срчаног мишића и захтијева хитну интервенцију.
Ово стање представља један од водећих узрока изненадне смрти, а посебно је опасно јер се може јавити и код млађих особа.
Захваљујући новој опреми и обученом медицинском особљу, у Требињу је по први пут успјешно изведена оваква интервенција, што представља значајан корак за здравствени систем у овом дијелу Републике Српске.
Пацијент стар 57 година примљен је у болницу у оквиру такозваног "златног сата“, што је омогућило правовремену реакцију и повећало шансе за преживљавање.
Љекари истичу да је управо брз долазак у здравствену установу кључан фактор у лијечењу оваквих стања, јер сваки минут одлучује о исходу, преноси "Херцеговинапрес".
Овај успјех показује значај улагања у здравствену инфраструктуру и стручни кадар, који омогућавају да и најтежи пацијенти добију адекватну и благовремену помоћ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
45
14
40
14
36
14
29
14
29
Тренутно на програму