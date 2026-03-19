Logo
Large banner

Ваздух јутрос нездрав у Бањалуци и Зеници

Аутор:

АТВ

Коментари:

0
Фото: АТВ

Ваздух је јутрос нездрав у Бањалуци и Зеници, гдје индекс квалитета износи 155, односно 153, због чега се становницима препоручује да смање боравак на отвореном, објављено је на страници "Зрак.екоакција".

Ове вриједности подразумијевају да би лица са плућним и срчаним обољењима, труднице, дјеца и старије особе требали да избјегавају све активности на отвореном, а и осталим грађанима савјетује се да се не излажу већим физичким напорима напољу.

Према мјерењу у 9.00 часова, у Какању је индекс квалитета ваздуха 148, у Тузли 135, Високом 123, Живиницама 113, Хаџићима 107 и Маглају 100, због чега је ваздух оцијењен као нездрав за осјетљиве категорије становника.

У Сарајеву је индекс 97, Приједору и Тешњу 90, Гацку 88, Травнику 85, Броду 81, Јајцу 79, Лукавцу 71, Вогошћи 64, Ливну 58, Требињу 53, Мостару 51 и Бихаћу 30, што указује на умјерен степен загађења.

Према скали индекса, вриједности од нула до 50 означавају добар квалитет ваздуха, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а изнад 300 представљају опасност по здравље.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

nezdrav vazduh

загађен ваздух

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

21

12

17

12

16

12

14

12

12

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner