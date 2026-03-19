Велико откриће у Језеру: Научници затечени оним што је пронађено

19.03.2026
09:43
Користећи георадар НАСА, ровер Персеверанс открио је подземне остатке древне ријечне делте на Марсу, што је један од увјерљивијих доказа да је вода некада текла по површини те планете.
Истраживачи су рекли да је ровер са шест точкова открио геолошке карактеристике до 35 метара под земљом на 6,1 километар терена унутар кратера Језеро, подручја на северној хемисфери Марса за које се вјерује да је некада било поплављено водом, преноси "Ројтерс".
Ровер Персеверанс је идентификовао слојевите седименте и еродиране површине које указују на постојање делте и лепезасте наслаге седимента великих размера формиране на мјесту гдје ријека улази у већу водену површину попут језера.
Процјењује се да затрпана делта датира из периода од прије око 3,7 до 4,2 милијарде година.
Марс је као и Земља формиран је прије отприлике 4,5 милијарди година, што значи да је ова делта постојала релативно рано у историји Црвене планете.
Истраживачи су рекли да је ова делта претходила сличној оближњој површинској структури названој Западна делта, која датира прије око 3,5 до 3,7 милијарди година.
Роверов инструмент RIMFAX шаље радарске импулсе надоле и биљежи импулсе који се одбијају од подземних структура, омогућавајући тродимензионално мапирање подземља.
Нови налази су засновани на најдубљим подацима RIMFAX-а прикупљеним до сада, прибављеним од септембра 2023. до фебруара 2024. током периода од 250 марсовских дана.
Пошто се вода сматра кључном за могућност прошлог живота на Марсу, све већи број доказа о њеном постојању на тој планети у прошлости је од посебног интереса.
Марс, сада хладан и пуст, давно је посједовао гушћу атмосферу и топлију климу, што је омогућавало течну воду на његовој површини.
"На основу карактеристика које је мапирао RIMFAX, вјерујемо да је кратер Језеро био домаћин древном окружењу богатом водом, способном за очување биолошког потписа који је постојао пре формирања западне делте Језера", рекла је планетарна научница са УЦЛА Емили Кардарели, чланица научног тима Персеверанс и водећа ауторка истраживања објављеног у сриједу у часопису "Сајенс Адвансес".
Биолошки потпис се односи на хемијске или физичке доказе који указују на прошли или садашњи живот.
На Земљи, ријечне делте су мјеста која концентришу седименте и стварају нише погодне за микробни живот.
Научници су прошле године објавили да узорак стијене који је Персеверанс добио у кратеру Језеро садржи потенцијални биолошки потпис који указује на древни микробни живот, иако се минерали у узорку могу формирати и кроз небиолошке процесе.
Стена датира од пре отприлике 3,2 до 3,8 милијарди година. Персеверанс од 2021. године истражује кратер Језеро.
Научници вјерују да су се ријечни канали прелили преко зида кратера и створили језеро.
