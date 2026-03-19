Ајфон на мети хакера

АТВ

19.03.2026

08:34

Фото: Pixabay

Стручњаци за сајбер безбједност упозоравају на нову, изузетно софистицирану кампању усмјерену ка корисницима Ајфон уређаја, којом се циљано краду лични подаци и повјерљиве информације.

Како функционише напад на Ајфон уређаје?

Према налазима компанија као што су Google, Lookout и iVerify, спорни софтвер – означен као "Darksword" – дистрибуира се путем компромитованих веб сајтова.

Вулкан ерупција вулакан

Свијет

Еруптирао вулкан на Камчатки, пепео достигао висину од 11,5 километара

Довољно је да корисник посјети заражену страницу како би нападачи могли да приступе осјетљивим подацима са уређаја, укључујући поруке, личне информације, па чак и податке из крипто-новчаника.

Колико је уређаја угрожено?

За разлику од ранијих софистицираних напада који су били усмјерени на појединце, овај алат омогућава много ширу злоупотребу. Процјене говоре да би између 220 и 270 милиона Ајфон уређаја широм свијета могло бити рањиво, посебно они који користе старије верзије иОС-а и нису ажурирани.

Напади су регистровани првенствено преко десетина украјинских сајтова, али истраживачи наводе да су сличне кампање забиљежене и у другим земљама, укључујући Турску и Малезију.

Харис Џиновић

Сцена

Овај велики хит Хариса Џиновића писан је за другог пјевача

Веза са руским хакерским групама?

Анализе указују да су алати повезани са инфраструктуром која се доводи у везу са руским оператерима, а у појединим случајевима и са раније откривеним шпијунским софтвером “Цоруна”.

Занимљиво је да су истраживачи дошли до ових открића и због грешака самих нападача – дио кода и инфраструктуре био је недовољно заштићен, што је олакшало анализу и праћење активности.

Из компаније Епл поручују да су рањивости искоришћене у нападима већ закрпљене кроз новија ажурирања система и да корисници који редовно ажурирају уређаје нису угрожени. Ипак, стручњаци упозоравају да велики број људи и даље користи застарјеле верзије софтвера, што их чини лаком метом.

ilu-nafta-postrojenje-28082025

Свијет

Иран запријетио тоталним уништењем гасне и нафтне индустрије у Персијском заливу

Корисницима се, као и увијек, савјетује да: Редовно ажурирају оперативни систем (иОС) на најновију верзију; Укључе Lockdown Mode уколико сматрају да могу бити мета циљаних напада; Користе физичке кључеве за двоструку аутентификацију (2ФА), преноси б92.

