Ајфон на мети хакера

Аутор:АТВ
19.03.2026
08:34
Коментари:0
Стручњаци за сајбер безбједност упозоравају на нову, изузетно софистицирану кампању усмјерену ка корисницима Ајфон уређаја, којом се циљано краду лични подаци и повјерљиве информације.
Према налазима компанија као што су Google, Lookout и iVerify, спорни софтвер – означен као "Darksword" – дистрибуира се путем компромитованих веб сајтова.
Довољно је да корисник посјети заражену страницу како би нападачи могли да приступе осјетљивим подацима са уређаја, укључујући поруке, личне информације, па чак и податке из крипто-новчаника.
За разлику од ранијих софистицираних напада који су били усмјерени на појединце, овај алат омогућава много ширу злоупотребу. Процјене говоре да би између 220 и 270 милиона Ајфон уређаја широм свијета могло бити рањиво, посебно они који користе старије верзије иОС-а и нису ажурирани.
Напади су регистровани првенствено преко десетина украјинских сајтова, али истраживачи наводе да су сличне кампање забиљежене и у другим земљама, укључујући Турску и Малезију.
Анализе указују да су алати повезани са инфраструктуром која се доводи у везу са руским оператерима, а у појединим случајевима и са раније откривеним шпијунским софтвером “Цоруна”.
Занимљиво је да су истраживачи дошли до ових открића и због грешака самих нападача – дио кода и инфраструктуре био је недовољно заштићен, што је олакшало анализу и праћење активности.
Из компаније Епл поручују да су рањивости искоришћене у нападима већ закрпљене кроз новија ажурирања система и да корисници који редовно ажурирају уређаје нису угрожени. Ипак, стручњаци упозоравају да велики број људи и даље користи застарјеле верзије софтвера, што их чини лаком метом.
Корисницима се, као и увијек, савјетује да: Редовно ажурирају оперативни систем (иОС) на најновију верзију; Укључе Lockdown Mode уколико сматрају да могу бити мета циљаних напада; Користе физичке кључеве за двоструку аутентификацију (2ФА), преноси б92.
