Еруптирао вулкан на Камчатки, пепео достигао висину од 11,5 километара

Извор:

Танјуг

19.03.2026

08:19

Вулкан Шивелуч на Камчатки еруптирао је, а пепео је достигао висину од 11,5 километара, саопштио је Камчатски тим за реаговање на вулканске ерупције.

- Експлозије су подигле пепео из вулкана Шивелуч 11,5 километара. Облак пепела се проширио 140 километара сјевероисточно од вулкана. Боја кода за авијацију је црвена. Вулканска активност представља опасност за локални и међународни ваздушни саобраћај - наводи се у саопштењу, пренијела је агенција ТАСС.

Ово је други облак пепела у посљедња 24 сата. Вулкан је претходно избацивао пепео на висину од 12 километара.

Шивелуч је активни вулкан на Камчатки, који се састоји од вулкана Стари Шивелуч, древне калдере, и активног вулкана Млади Шивелуч, који је стар 60.000-70.000 година. Налази се отприлике 50 километара од села Кључи у Уст-Камчатском округу и 450 километара од Петропавловска Камчатског.

