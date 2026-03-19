Дрон у затвор испустио пакет са ножевима, мобилним телефоном и фантомкама

19.03.2026

07:23

Званичници затвора Марси на сјеверу државе Њујорк саопштили су да је откривен дрон који је летио изнад затворског комплекса и између двије спаваонице испустио пакет са ножевима, мобилним телефоном, фантомкама и за сада непознатом зеленом супстанцом.

Пакет пронашло затворско обезбјеђење

Пакет је пронашло затворско обезбјеђење у суботу око један сат послије поноћи по локалном времену, преноси АП.

Два ножа са двије оштрице била су дугачка 20 центиметара, а у пакету је било више од једне фунте (око 530 грама) неидентификоване зелене супстанце умотане у провидну пластику и балоне.

Пакет је такође садржао пет комада папира засићених опојним супстанцама, пуњаче и додатке за двије машине за шишање, наводи се у саопштењу.

Коришћење дронова за шверцовање није неуобичајено

Коришћење дронова за шверцовање недозвољених предмета и психоактивних супстанци није неуобичајено.

Начелник одјељења за извршење затворских санкција Њујорка Данијел Мартушело рекао је да је ријеч о непосредној пријетњи државном систему за извршење затворских санкција и позвао је државно законодавство да се позабави илегалном употребом дронова.

