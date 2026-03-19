Бака Прасе започиње свој талент шоу

Јутјубер Бака Прасе најавио је почетак свог новог талент шоуа под називом "Ја немам таленат", откривши све кључне детаље о концепту и начину такмичења.

Како је Бака Прасе, којем је недавно запаљен Брабус, истакао, пријаве за учешће су званично отворене, а побједника очекује вриједна награда од чак 50.000 евра.

"Почињу пријаве за талент шоу "Ја немам таленат", а побједник ће добити 50.000 евра. Не, ово није шоу гдје тражимо човјека са најмање талента, већ се наш талент шоу само тако зове. Поента је да имате што већи таленат, али све пријаве су добродошле", поручио је Бака Прасе који је открио да планира да купи дио ФК Војводине.

Он је открио и да ће аудиције бити одржаване уживо, као и да ће публика имати кључну улогу у одлучивању о побједнику.

"Све аудиције ће се одржати уживо и биће емитован сваки дан до полуфинала и финала, када ће услиједити мала пауза. Ви, публика, гласаћете ко иде даље и осваја награду", објаснио је јутјубер, преноси Информер.