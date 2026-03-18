Водитељ дневника завео 8 година млађу: Сви је знате из хит серија

18.03.2026
19:09
Водитељ "Дневника" Владимир Јелић већ годинама ужива у складном браку са осам година млађом глумицом Јованом Јелић, коју шира публика одлично познаје из популарних домаћих телевизијских серија.
Иако Јелић ријетко прича о свом приватном животу, једном приликом је отворио душу и открио детаље њиховог упознавања, али и рецепт за дугу и срећну љубав.
Владимирова супруга, Јована је родом из Новог Сада, у који се увек са радошћу враћа. Домаћа публика је имала прилике да је гледа и заволи у познатим остварењима као што су “Убице мог оца”, “Шифра Деспот” и “Ургентни центар”.
Иако свој приватни живот чува далеко од очију јавности, познати водитељ је својевремено за магазин “Глориа” испричао како је почела њихова љубавна прича.
– Допали смо се једно другоме, размијенили телефоне, почели да се виђамо и врло брзо схватили да смо се завољели – испричао је водитељ и истакао да је у њиховом односу све ишло постепено. Како је додао, све им се дешавало баш када је требало, без икаквог планирања и форсирања, а круна њихове љубави су два сина.
Као и у свакој вези, размирице и неразумијевања су неминовни, али овај брачни пар своје несугласице рјешава искључиво разговором.
Ништа са стране не може нас толико избацити из равнотеже да то не можемо да ријешимо причом у четири ока, нагласио је Јелић. Он је том приликом додао да је комуникација веома битна, те да се тешки и стресни дани много лакше и безболније пролазе када су партнери једно уз друго и када се међусобно подржавају.
