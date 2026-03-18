Откривена нова врста планета

Аутор:АТВ
18.03.2026
09:55
Астрономи су идентификовали планету која се састоји од растопљене лаве, што указује на постојање потпуно нове категорије течних планета.
Удаљени свијет, познат као Л98-59д, отприлике је 1,6 пута већи од Земље и кружи око мале црвене звезде удаљене 35 свјетлосних година. Иако се испрва сматрало да би планета могла имати дубок океан течне воде, најновија анализа сугерише да би се могла темељно разликовати од свега до сада виђеног, пише Гардијан.
"Цијела планета је заправо у кашастом, растопљеном стању", рекао је др Харисон Николс, астрофизичар са Универзитета у Оксфорду.
"Попут меласе је. Вјероватно би и језгро ове планете било растопљено".
Површинске температуре досезале би вртоглавих 1900 степени, а огромни таласи вјероватно би се преливали преко океана магме, подстакнути плимним силама сусједних планета. Услове би заокруживао продоран смрад покварених јаја због атмосфере богате сумпороводиком. Такво окружење се не сматра погодним за одржавање живота.
Планете изван нашег Сунчевог система предалеко су да би се фотографисале или досегле роботским летелицама. Донедавно су астрономи могли само грубо процијенити њихову величину, густину и температуру пратећи њихове силуете док пролазе испред матичне звијезде. Међутим, свемирски телескоп Џејмс Веб довољно је моћан да измјери звездану свјетлост која се филтрира кроз атмосферу планете и тако очита присутне гасове.
Ранија посматрања открила су да Л98-59д има атмосферу богату сумпором, што се није уклапало у слику стијена или воденог свиета – двије уобичајене категорије у које би се планета њене величине иначе сврстала. Ниједан од та два типа планета не би могао да задржи сумпорну атмосферу током готово 5 милијарди година, колико планета постоји.
Користећи напредне рачунарске симулације, најновије истраживање реконструисало је историју планете од периода непосредно након њеног рођења до данас. Резултати указују да Л98-59д има глобални океан магме који се протеже хиљадама километара испод површине, а могуће и растопљено језгро.
"Ову планету можете објаснити једино ако има тај дубоки океан магме у унутрашњости", рекао је Николс.
"Океан магме ефикасно складишти гасове и штити их од физичких процеса који би их иначе уклонили."
Открића, која имплицирају да би растопљене планете могле да буду прилично честе, сугеришу да би астрономи требало да буду опрезнији при означавању егзопланета као потенцијално настањивих.
"Неке планете у такозваној настањивој зони можда уопште нису настањивие, већ би могле да буду управо ове растопљене планете", рекао је Николс.
"Иако је мало вјероватно да овај растопљени планет подржава живот, он одражава велику разноликост светова који постоје изван Сунчевог система. Можемо се запитати које друге врсте планета тек чекају да буду откривене?"
Др Џо Барстоу, планетарна научница са Отвореног универзитета која је учествовала у посматрањима планете Л98-59д телескопом Џејмс Веб, рекла је да најновији рад пружа убједљиво објашњење.
"Расправљали смо о томе да би ово могао бити егзопланет који подсјећа на Јупитеров мјесец Ио, са много вулкана изазваних плимним загревањем", изјавила је., преноси Б92.
"Овај рад сугерише да би стање могло бити још екстремније."
