Пјевачица проговорила о имовинском стању: Ево шта све посједује

Аутор:АТВ
18.03.2026
09:32
Пјевачица Каја Остојић проговорила је о свом имовинском стању и открила шта све посједује и колико је "богата".
Како каже, поред некретнине у Београду, она има и имање на Космају. За сада не зна много о пословима на селу, међутим, пољопривреди планира једног дана да се посвети, док за сада само сади цвијеће.
Кајини родитељи долазе из града, једно из Ужица, а друге из Београда, због чега није имала прилике да се сусретне са животом на селу.
"Нисам, нажалост. Мој отац је баш из града, из Ужица, нисмо имали претке на селу па да имам неке засаде или пољопривредни бизнис. Мама ми је из Београда. Што се тиче улагања, фокусирала сам се на некретнине. Имам једну и по некретнину! (смијех) Другу тренутно отплаћујем, све је у Београду и на Космају.
"Одувијек сам жељела тај бег у природу, то је био мој сан. Што се тиче пољопривреде, полако, биће времена и за то. Тренутно могу да посадим по неки зумбул, али мотика још увек није на реду! (смијех) Ипак, морам признати да је кућа рупа без дна. То је као аутомобил, стално нешто искрсава. Те се нешто покварило, те не функционише, те поплавио подрум, те травњак, те биљке... Трошим паре на те ситнице које се стално јављају, то је страшно.
Кћерка пјевачице Каје Остојић, Николина Драгојловић са своје 23 године постигла је велике успјехе у Америци. Она ради у агенцији која ради маркетиншку кампању Доналда Трампа, а сваки слободан тренутак користи за одмор.
Каја често иде код насљеднице и не крије колико је поносна на њу.
"Још увијек ја предњачим у чашћавању, али идемо на боље. Лијепо је када части. Она и дал је ради за Меланију, супер јој је на послу. Сигурна сам да ће она тек направити велике ствари, ја вјерујем у њу", кроз смех је рекла између осталог Каја.
