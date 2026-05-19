Амиџић: Чланови УО УИО да дају одобрење директору за доношење Правилника

Аутор:АТВ
Коментари:4
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић сазвао је за данас хитну телефонску сједницу Управног одбора УИО на којој ће једина тачка дневног реда бити отварање новог граничног прелаза Градишка.
Амиџић, који је и предсједавајући Управног одбора Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ позвао је чланове УО УИО да дају одобрење директору УИО за доношење Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији којим би се омогућило стављање у функцију новог граничног прелаза у Градишци.
Амиџић заказао хитну сједницу Управног одбора УИО
"По налогу предсједавајућег Управног одбора УИО, а због ванредне ситуације усљед урушавања дијела моста и потпуног прекида саобраћаја на граничном прелазу Градишка, те због угрожености грађана и имовине, предсједавајући УО предлаже члановима УО УИО да дају одобрење директору УИО за доношење Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији у Управи за индиректно опорезивање којом би омогућило стављање у функцију новог граничног прелаза Градишка Нови Мост", наводи се у приједлогу.
Због хитности моле се сви чланови Управног одбора да се изјасне до 13.00 часова данас.
Подсјећамо, на мосту преко ријеке Саве у Градишци ноћас је дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде, због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке.
Новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезују БиХ са ЕУ /Хрватска/ на најфреквентнијем путном правцу у земљи вриједности 100 милиона евра, спремни су за употребу још од децембра прошле године, али је члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање из ФБиХ Зијад Крњић више пута спријечио њихово отварање из искључиво политичких разлога.
Крњићева блокада проузроковала је велике економске губитке за Републику Српску и БиХ јер су путници и теретни саобраћај присиљени да користе већ преоптерећени стари прелаз.
Крњић већ пет пута није хтио дати сагласност за измјене интерних аката, неопходних за отварање новог граничног прелаза у Градишци.
