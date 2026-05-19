Подвиг љекара УКЦ-а: Уграђена тотална протеза кука трудници у осмом мјесецу трудноће

Захваљујући тимском раду љекара Клинике за ортопедију и трауматологију и Клинике за гинекологију и акушерство УКЦ-а Републике Српске изведена је врло ријетка интервенција уградње тоталне протезе кука повријеђеној трудници.
В.К.(1988) из Источног Сарајева успјешно је оперисана у осмом мјесецу трудноће. Овакав случај се ријетко среће чак и у свјетској медицинској пракси.
Наиме, пацијенткиња рођена 1988. године у осмом мјесецу трудноће задобила је прелом врата бутне кости, те је транспортована хеликоптером у УКЦ Републике Српсле два дана након повреде. Урађена је преоперативна обрада, прегледана је од стране анестезиолога и гинеколога, те се приступило операцији.
Према ријечима др Владимира Анђића, специјалисте ортопедије и трауматологије, који је био главни оператер приликом интервенције, уграђена је тотална протеза кука кроз директни савремени предњи приступ, а током операције плод је био под сталним надзором гинеколога др Слободан Граховац.
„Оперативни и рани постоперативни ток протекли су уредно. Плод је у току операције био под надзором гинеколога и све је протекло у најбољем реду. Пацијенткиња је након операције оспособљена за ход и премјештена у Клинику за гинекогију и акушерство ради даљег праћења. Ово је изузетно риједак случај, чак и у светској литератури и пракси, да је трудници због прелома уграђена тотална протеза кука“, рекао је др Анђић.
Он је додао да УКЦ Републике Српске има једини могућност оваквог мултидисциплинарног приступа у комплексним случајевима. Такође је до изражаја дошла метода предњег приступа операције кука која доноси бројне бенефите за пацијенте, а то су: мање бола, мање се оштећују мишићи и тетиве, мање крварења, бржи опоравак. Такође, важно је напоменути да, пацијент који има замјену кука на овај начин, практично нема никакво ограничење по питању животних активности, односно позиционирања екстремитета, нити кретања што показује и овај примјер.
Овај случај још једном је показао опредјељење руководства УКЦ Републике Српске да улаже у савремене методе лијечења пацијената.
Тим стручњака који су извели овај подухват су чинили др Владимир Анђић, специјалиста ортопедије и трауматологије, асистенти др Немања Томић, др Мирослав Пајић, др Александар Шербеџија, анестезиолог Сузана Шобот и др Слободан Граховац, специјалиста гинекологије и акушерства, саопштили су из УКЦ-а Републике Српске.
