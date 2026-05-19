Привредна комора Српске: Хитно отворити нови гранични прелаз у Градишци, Крњић да покаже одговорност

Привредна комора Републике Српске затражила је од Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ да се одмах прекине блокада и промијени одлука којом се онемогућава стављање у функцију новог граничног прелаза Градишка са новим мостом преко Саве.
Из Привредне коморе Републике Српске позивају члана УО УИО БиХ из Федерације БиХ Зијада Крњића да покаже одговорност према привреди и грађанима и хитно подржи доношење неопходних одлука како би нови гранични прелаз прве категорије у Градишци што прије стављен у функцију.
"Након што је дошло до урушавања дијела моста у Градишци и затварања граничног прелаза за саобраћај, потпуно је неприхватљиво и неодговорно наставити са опструкцијама које директно угрожавају привреду, транспорт робе, функционисање међународног саобраћаја и свакодневни живот грађана", саопштено је из Привредне коморе.
Из Привредне коморе наглашавају да су затварањем постојећег граничног прелаза настали су огромни проблеми за домаће превознике, извознике и привреднике који свакодневно користе овај правац као једну од најважнијих веза са ЕУ.
"Вишечасовна чекања, преусмјеравање саобраћаја на друге прелазе, додатни трошкови горива, кашњења у испоруци робе, проблеми у ланцима снабдијевања и отежан рад транспортних компанија већ производе озбиљне посљедице по привреду Републике Српске и БиХ", истичу у Привредној комори.
У Привредној комори указују да посебно забрињава чињеница да због блокаде отварања новог граничног прелаза највећу штету тренутно трпе управо грађани и возачи, који се суочавају са колонама, неизвјесношћу и отежаним кретањем, док су привредни субјекти суочени са финансијским губицима и губе конкурентност на европском тржишту.
"У оваквим околностима, када је постојећи гранични прелаз затворен, недопустиво је да и даље постоје блокаде које онемогућавају отварање новог граничног прелаза, у који су уложена огромна домаћа и међународна средства и који је од стратешког значаја за Републику Српску и БиХ", наглашава се у саопштењу Привредне коморе Српске.
