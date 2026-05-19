Logo
Large banner

Конзорцијум Логистика: Сви знају гд‌је је проблем и сви знају ко мјесецима блокира рјешења

Аутор:

АТВ
19.05.2026 10:05

Коментари:

0
гранични прелаз пут
Фото: AMSRS

Данас гранични прелаз више није у функцији и потврђено је све оно на шта смо континуирано упозоравали институције Босне и Херцеговине, саопштили су из Конзорцијума Логистике БиХ.

Како наводе, данас се, нажалост, коначно реализовала најава и упозорење на које је Конзорцијум Логистика БиХ указивао још прије пет година, а посебно интензивно у посљедњих десет мјесеци.

Саопштење Конзорцијума Логистике БиХ преносимо у цијелости:

"Они који не желе функционалну и европски повезану Босну и Херцеговину данас су успјели, поручују из Конзорцијума Логистике БиХ.

"Годинама смо упозоравали да небрига државе, административне блокаде, политичка неодговорност и одсуство стратешког управљања граничним прелазима и робним токовима воде ка потпуној дестабилизацији транспортног и логистичког система БиХ.

Нажалост, данас су посљедице јасне:

• блокирани робни токови,

• нефункционални гранични капацитети,

• заробљени ЈЦИ поступци,

• губитак конкурентности домаће привреде,

• повећани трошкови транспорта и чекања,

• угрожавање извозника, увозника и превозника,

• и директно слабљење економских капацитета Босне и Херцеговине.

Конзорцијум Логистика БИх још раније је упозоравао да ће Босна и Херцеговина, уколико не дође до хитних системских рјешења, бити доведена у ситуацију да се међународни робни токови према Европској унији практично усмјере само на ограничен број прелаза, првенствено Бијачу и Свилај.

Посебно забрињава чињеница да је Република Хрватска још прије више мјесеци исказала спремност да нови гранични прелаз и мост буду стављени у функцију, разумијевајући значај робних токова између Босне и Херцеговине и Хрватске, као и потребу очувања стабилности транспортног сектора региона.

Захваљујемо Републици Хрватској која је кроз измјене и допуне Закона о странцима показала разумијевање проблема професионалних возача из Босне и Херцеговине и региона, чиме је отворен додатни простор за очување домаћих превозничких компанија и радних мјеста у сектору транспорта.

Истовремено, Босна и Херцеговина данас свједочи институционалној блокади и нефункционалности која директно угрожава:

• привреду Босне и Херцеговине,

• транспортни сектор,

• извознике и увознике,

• и европски пут државе.

КОНЗОРЦИЈУМ ЛОГИСТИКА БиХ ХИТНО ЗАХТИЈЕВА:

• да се одмах у функцију стави ГП Градишка,

• да Савјет министара Босне и Херцеговине и Управни одбор УИО БиХ ХИТНО донесу оперативне одлуке,

• да се још данас предузму конкретни кораци ка нормализацији робних токова и функционисању граничних прелаза,

• да институције Босне и Херцеговине престану блокирати процесе од стратешког интереса за државу и привреду,

• да се заштите домаћи превозници, извозници и привреда Босне и Херцеговине.

У супротном, биће потпуно јасно да је ријеч о свјесној опструкцији процеса и урушавању економских интереса Босне и Херцеговине.

Кривци, међусобна пребацивања одговорности и популистички наступи више немају никакав смисао. Сви знају гд‌је је проблем и сви знају ко мјесецима блокира рјешења.

Конзорцијум Логистика БиХ упозорава да је крајње вријеме за доношење хитних одлука, јер је сектор транспорта доведен до границе одрживости.

Босна и Херцеговина мора одлучити:

• да ли жели модерне европске коридоре и развој,

• или наставак урушавања инфраструктуре, робних токова и конкурентности привреде".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пао мост Градишка

Савски мост Градишка

Гранични прелаз Градишка

Конзорцијум Логистика БиХ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Премијер Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Срећом избјегнута трагедија, хировитост једног човјека блокира отварање новог прелаза

2 ч

0
Ана Тришић Бабић

Република Српска

"Одлуке које је донио Шмит немају везе са правом и морају бити стављене ван снаге"

2 ч

0
Увиђај на мјесту обрушавања моста: Присуствоваће грађевински и саобраћајни вјештак

Република Српска

Увиђај на мјесту обрушавања моста: Присуствоваће грађевински и саобраћајни вјештак

2 ч

0
Аџић: Градишка блокирана и град је у колапсу; Хитно отворити нови гранични прелаз

Република Српска

Аџић: Градишка блокирана и град је у колапсу; Хитно отворити нови гранични прелаз

3 ч

0

  • Најновије

12

10

Окончан увиђај на мосту у Градишци, саобраћај обустављен

12

04

Видовић: Одлука да пензионери плаћају здравствено осигурање биће стављена ван снаге

11

56

"Аутопутеви Српске": Престати са опструисањем новог моста у Градишци

11

52

Минић: Ово је доказ иживљавања какав досад није виђен

11

51

Шпирић: Мост у Градишци је одраз политичке уцјене

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner