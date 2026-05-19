Данас гранични прелаз више није у функцији и потврђено је све оно на шта смо континуирано упозоравали институције Босне и Херцеговине, саопштили су из Конзорцијума Логистике БиХ.
Како наводе, данас се, нажалост, коначно реализовала најава и упозорење на које је Конзорцијум Логистика БиХ указивао још прије пет година, а посебно интензивно у посљедњих десет мјесеци.
Саопштење Конзорцијума Логистике БиХ преносимо у цијелости:
"Они који не желе функционалну и европски повезану Босну и Херцеговину данас су успјели, поручују из Конзорцијума Логистике БиХ.
"Годинама смо упозоравали да небрига државе, административне блокаде, политичка неодговорност и одсуство стратешког управљања граничним прелазима и робним токовима воде ка потпуној дестабилизацији транспортног и логистичког система БиХ.
Нажалост, данас су посљедице јасне:
• блокирани робни токови,
• нефункционални гранични капацитети,
• заробљени ЈЦИ поступци,
• губитак конкурентности домаће привреде,
• повећани трошкови транспорта и чекања,
• угрожавање извозника, увозника и превозника,
• и директно слабљење економских капацитета Босне и Херцеговине.
Конзорцијум Логистика БИх још раније је упозоравао да ће Босна и Херцеговина, уколико не дође до хитних системских рјешења, бити доведена у ситуацију да се међународни робни токови према Европској унији практично усмјере само на ограничен број прелаза, првенствено Бијачу и Свилај.
Посебно забрињава чињеница да је Република Хрватска још прије више мјесеци исказала спремност да нови гранични прелаз и мост буду стављени у функцију, разумијевајући значај робних токова између Босне и Херцеговине и Хрватске, као и потребу очувања стабилности транспортног сектора региона.
Захваљујемо Републици Хрватској која је кроз измјене и допуне Закона о странцима показала разумијевање проблема професионалних возача из Босне и Херцеговине и региона, чиме је отворен додатни простор за очување домаћих превозничких компанија и радних мјеста у сектору транспорта.
Истовремено, Босна и Херцеговина данас свједочи институционалној блокади и нефункционалности која директно угрожава:
• привреду Босне и Херцеговине,
• транспортни сектор,
• извознике и увознике,
• и европски пут државе.
• да се одмах у функцију стави ГП Градишка,
• да Савјет министара Босне и Херцеговине и Управни одбор УИО БиХ ХИТНО донесу оперативне одлуке,
• да се још данас предузму конкретни кораци ка нормализацији робних токова и функционисању граничних прелаза,
• да институције Босне и Херцеговине престану блокирати процесе од стратешког интереса за државу и привреду,
• да се заштите домаћи превозници, извозници и привреда Босне и Херцеговине.
У супротном, биће потпуно јасно да је ријеч о свјесној опструкцији процеса и урушавању економских интереса Босне и Херцеговине.
Кривци, међусобна пребацивања одговорности и популистички наступи више немају никакав смисао. Сви знају гдје је проблем и сви знају ко мјесецима блокира рјешења.
Конзорцијум Логистика БиХ упозорава да је крајње вријеме за доношење хитних одлука, јер је сектор транспорта доведен до границе одрживости.
Босна и Херцеговина мора одлучити:
• да ли жели модерне европске коридоре и развој,
• или наставак урушавања инфраструктуре, робних токова и конкурентности привреде".
