Вулић: Министарство безбједности треба да реагује у вези са отварањем новог граничног прелаза у Градишци

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је да је Министарство безбједности у Савјету министара одговорно и да треба да реагује када је ријеч о отварању граничног прелаза на новом мосту у Градишци.
"Министарство безбједности треба да саопшти да су се стекли сви услови за отварање прелаза, а у том случају Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ само да обезбиједи потребан кадар", навела је Вулићева за Срну.
Она је појаснила да није основана прича да нема усвојене нове систематизације коју "господин из Федерације БиХ /ФБиХ/" Зијад Крњић кочи јер има сасвим довољно запослених које могу прераспоредити.
"Поставља се питање ко сада ради на прелазу Градишка и зашто само те људе не пребаце на нови прелаз? Све остало око систематизације су само изговори", оцијенила је Вулићева.
Коментаришући урушавање бетонске конструкције и ограде, због чега је у потпуном прекиду прекогранични саобраћај за све категорије возила и пјешаке у Градишци, она је указала на чињеницу да људи испаштају и да је све постало један нехуман чин према свима који користе овај гранични прелаз.
"Ово јасно показује да представници из ФБиХ све користе у политичке сврхе, па и тај гранични прелаз и апсолутно није им стало до развоја ниједног дијела БиХ, поготово не развоја Републике Српске", нагласила је Вулићева.
Она је раније упутила посланичко питање којим од предсједника Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ Срђана Амиџића тражи да појасни каква је формална улога Управног одбора у вези са отварањем граничног прелаза Градишка и нагласила да, према Закону о граничној контроли, Министарство безбједности доноси одлуку о одређивању привременог граничног прелаза.
