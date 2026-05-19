У дневни ред уврштен Приједлог декларације о затварању ОХР

Колегијум Народне скупштине Републике Српске уврстио је јутрос у Коначан приједлог дневног реда 19. редовне сједнице Приједлог декларације о затварању Канцеларије високог представника у БиХ (ОХР) – приједлог предсједника Народне скупштине Ненада Стевандића.
Законодавни одбор Народне скупштине је са Коначног дневног реда скинуо двије тачке јер нису испуњене претпоставке за разматрање на 19. сједници.
То су Нацрт закона о забрани пропагирања фашизма, нацизма и неонацизма – приједлог народног посланика Бојана Кресојевића и Нацрт закона о допуни Закона о извршном поступку – приједлог народног посланика Огњена Бодироге.
Сједница Народне скупштине, ево шта је све пред посланицима
На приједлог Владе на дневном реду 19. редовне сједнице ће се наћи нове три тачке:
1.Приједлог закона о електронског идентификацији, услугама повјерењу у електронском пословању и електронском документу Републике Српске, по хитном поступку
2.Приједлог закона о допунама Закона о социјалној заштити, по хитном поступку
3.Приједлог закона о измјени и допунама Закона о комуналним дјелатностима, по хитном поступку.
Народна скупштина данас и сутра радиће продужено до 22 часа.
