Кнежевић: Бећировићев захтјев је антиуставан и потпуни промашај

Аутор:АТВ редакција
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Бивши судија Уставног суда БиХ Златко Кнежевић изјавио је Срни да је потпуни промашај упућивање захтјева за оцјену уставности Уставном суду БиХ због вета у вези с именовањем чланова Комисије за очување националних споменика БиХ, који је данас поднио предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић.
Кнежевић је навео да Бећировић није поднио апелацију, како преносе федерални медији, него захтјев за оцјену уставности, напомињући да је то један од озбиљнијих облика рада или овлаштења Уставног суда БиХ.
Он је истакао да му није јасно да члан Предсједништва БиХ, који је узгред и доктор наука, може да потпише један захтјев који је апсолутно антиуставан.
"Изричито је у Уставу наведено - у одређеним елементима овлаштења Предсједништва, када се члан Предсједништва не слаже са таквом одлуком може прогласити или изјавити повреду виталног ентитетског интереса", појаснио је Кнежевић.
Према његовим ријечима, уколико Народна скупштина Републике Српске, у конкретном случају јер је члан Предсједништва Жељка Цвијановић то изјавила, двотрећинском већином потврди тај проглас или изјаву – сматра се да таква одлука не постоји.
"Не да нема учинка, не да је поништена, него једноставно да не постоји. Дакле, није ми јасан уопште овај циљ и логика", рекао је Кнежевић.
Он је навео да се сва прича да ли Народна скупштина има или нема овлаштење своди на то да ли та одлука Предсједништва /која не постоји, а коју су два члана Предсједништва покушали да донесу/ има елемената спољне политике, односно нечега што се зове међународно представљање.
"Па која је минимална логика која је потребна за закључак да сарађујете са страном организацијом, именујете странце у домаћи орган и да то нема везе са спољном политиком", рекао је Кнежевић.
Он је указао да је Цвијановићева са пуним правом имала могућност да одлучи да ли то вријеђа или не витални ентитетски интерес и онда је са пуним правом поднијела такав захтјев Народној скупштини.
"Говорећи професионално - није ми јасан разлог због чега се то подноси", истакао је Кнежевић.
Према његовој оцјени, најважније у свему овоме је да је немогуће захтијевати од уставног органа, какав је Уставни суд, да поништи овлаштења из Устава која постоје - другог уставног органа, какав је члан Предсједништва, а о томе да одлучи трећи уставни орган, какав је Народна скупштина.
"То је једноставно немогуће", сматра бивши судија Уставног суда.
Кнежевић је поручио да се ради о органима исте снаге и да се овдје не ради о одлукама, не ради се о законима, не ради се о повредама правног поступка - ради се изричито о овлаштењу члана Предсједништва и Народне скупштине.
"Тај захтјев је, професионално говорећи, потпуни промашај", констатовао је Кнежевић.
Предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић затражио је од Уставног суда БиХ да оцијени уставност одлуке Народне скупштине Републике Српске којом је подржала вето српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, а у вези с именовањем чланова Комисије за очување националних споменика БиХ.
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