Забрањена вожња електричних тротинета особама млађим од 18 година

Аутор:АТВ редакција
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Ирске власти забраниће вожњу електричних скутера млађима од 18 година и захтијеваће да возачи посједују дозволу и носе кациге, саопштила је Влада Ирске.
Ројтерс подсјећа да је вожња електричних скутера до сада била дозвољена старијима од 16 година, али да је нова одлука донесена због пораста броја повреда мозга усљед пада са електричних скутера за 50 одсто у посљедњих годину дана.
Ирска служба за заштиту здравља дјеце саопштила је да се овог љета у просјеку двоје дјеце дневно превезе у службу хитне помоћи због повреда током вожње електричних скутера.
Премијер Ирске Мајкл Мартин залагао се за потпуну забрану вожње електричних скутера, али Влада за сада није подржала такав приједлог, иако је саопштила да не одбацује у потпуности такву могућност, преноси Срна
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