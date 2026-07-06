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Илиџа: Малољетник пао са електричног тротинета и задобио повреде опасне по живот

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 17:13

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Pет електричних trotineta уредно поређани напољу, спремни за изнајмљивање.
Фото: Biekir Litovchenko/Pexels

Полицијска управа Илиџа је јуче обавјештена да је на аутобуском стајалишту у улици Џемала Биједића повријеђена једна особа усљед пада са електричног тротинета.

Изласком на терен, полицијски службеници су затекли повријеђену малољетну особу и екипу Завода за хитну медицинску помоћ Кантона Сарајево.

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Љекар Клиничког центра у Сарајеву констатовао је да је малољетна особа задобила тешке тјелесне повреде опасне по живот те је задржана на даљем лијечењу.

Увиђај су обавили припадници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево, преноси Кликс

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Тагови :

електрични тротинет

љекари

медицинска помоћ

Илиџа

Полиција

МУП КС

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