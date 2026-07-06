Илиџа: Малољетник пао са електричног тротинета и задобио повреде опасне по живот

Аутор:АТВ редакција
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Полицијска управа Илиџа је јуче обавјештена да је на аутобуском стајалишту у улици Џемала Биједића повријеђена једна особа усљед пада са електричног тротинета.
Изласком на терен, полицијски службеници су затекли повријеђену малољетну особу и екипу Завода за хитну медицинску помоћ Кантона Сарајево.
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Љекар Клиничког центра у Сарајеву констатовао је да је малољетна особа задобила тешке тјелесне повреде опасне по живот те је задржана на даљем лијечењу.
Увиђај су обавили припадници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево, преноси Кликс
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