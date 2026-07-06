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Пијани Нијемац ходао го шеталиштем па бјежао од полиције

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 16:46

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Ротација полиције Републике Српске
Фото: ATV

Двадесетчетворогодишњи њемачки држављанин ухапшен је у недјељу увече у Виру након што га је полиција затекла потпуно голог како шета.

Младић, који је био под утицајем алкохола, покушао је да побјегне од полиције, али је убрзо ухваћен и одведен у Прекршајни суд, јавила је Задарска полиција.

Ноћна шетња без одјеће

Инцидент се догодио у недјељу, 5. јула, око 2 сата ујутру, када су полицајци Полицијске станице Задар са постајом Нин уочили мушкарца како шета шеталиштем у Виру без одјеће.

Покушај бјекства и хапшење

Када су му полицајци пришли са намером да утврде његов идентитет, мушкарац је побјегао. Полицијски службеници су га убрзо сустигли, ухапсили и привели у службене просторије. Утврђено је да код себе није имао никаква лична документа, а накнадним проверама је потврђен његов идентитет.

Изведен пред суд

У полицијској станици, алкотестом је утврђено присуство алкохола у организму двадесетчетворогодишњака. Он је приведен у Прекршајно одјељење Општинског суда у Задру због прекршаја вређања и омаловажавања моралних осјећања грађана, у складу са Законом о прекршајима против јавног реда и мира.

(индекс)

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Тагови :

Њемачка

хапшење

Нијемац

Хрватска

ходао го

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Пијани Нијемац ходао го шеталиштем па бјежао од полиције

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