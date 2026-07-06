Пијани Нијемац ходао го шеталиштем па бјежао од полиције

Аутор:АТВ редакција
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Двадесетчетворогодишњи њемачки држављанин ухапшен је у недјељу увече у Виру након што га је полиција затекла потпуно голог како шета.
Младић, који је био под утицајем алкохола, покушао је да побјегне од полиције, али је убрзо ухваћен и одведен у Прекршајни суд, јавила је Задарска полиција.
Инцидент се догодио у недјељу, 5. јула, око 2 сата ујутру, када су полицајци Полицијске станице Задар са постајом Нин уочили мушкарца како шета шеталиштем у Виру без одјеће.
Када су му полицајци пришли са намером да утврде његов идентитет, мушкарац је побјегао. Полицијски службеници су га убрзо сустигли, ухапсили и привели у службене просторије. Утврђено је да код себе није имао никаква лична документа, а накнадним проверама је потврђен његов идентитет.
У полицијској станици, алкотестом је утврђено присуство алкохола у организму двадесетчетворогодишњака. Он је приведен у Прекршајно одјељење Општинског суда у Задру због прекршаја вређања и омаловажавања моралних осјећања грађана, у складу са Законом о прекршајима против јавног реда и мира.
(индекс)
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