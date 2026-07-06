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Хрватски свештеник рекао да је могуће да је Хитлер у рају

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 16:42

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Хрватски свештеник рекао да је могуће да је Хитлер у рају

Хрватски свештеник дон Дамир Стојић, познат по ставовима који у јавности често изазивају полемике, у подкасту је говорио о Богу и вјери, а изјавио је и да је могуће да је Адолф Хитлер завршио у рају ако се покајао.

Упитан да ли би био другачија особа да није вјерник, одговорио је да Бог и хришћанство управљају његовим моралом и свакако би живио другачије. Нагласио је да је прави Дамир онај којег је вјера подигла и усмјерила.

На питање је ли га популарност узохолила одговорио је да није јер је увијек имао људе око себе задужене за његову понизност, а увјерен је да му ни други свештеници нису замјерали на популарности.

Ипак, као највећи гријех свештеника навео је охолост, завист и лијеност, "не рачунајући јасне гријехе попут опијања и сексуалних преступа". Констатовао је и да нико није савршен, али целибат у Цркви функционише. На питање гријеше ли свештеници блудно, одговорио је да нема статистику, а изјавио је и да су га невјерници у животу више повриједили него вјерници.

Потом је на ред дошла тема раја. Одговорио је да је могуће доћи у рај без одлазака на мисе, али није могуће неког молитвама извући из пакла. "Пакао је дефинитивно крај", истакао је, након чега је услиједило питање је ли могуће да је Адолф Хитлер у рају. "Не знам, све је могуће уз Божје милосрђе. задњи његов дах ако је завапио: "Исусе, смилуј ми се", онда је могуће", одговорио је Стојић.

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Тагови :

дон Дамир Стојић

Адолф Хитлер

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