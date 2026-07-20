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"Алиекспрес" кажњен са 550 милиона евра

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 16:07

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АлиЕкспрес наручбе
Фото: YouTube/printscreen

Европска комисија објавила је да је казнила кинески "Алиекспрес" са 550 милиона евра јер није сузбио продају небезбједних и фалсификованих производа на свом веб-сајту.

"Ширење фалсификоване одјеће, несигурних играчака, опасне козметике и других нелегалних и штетних производа није неизбјежан трошак куповине на мрежи - то је неуспјех `Алиекпреса` да испоштује своје обавезе према Закону о дигиталним услугама", наводи се у саопштењу.

Хена Виркунен, извршни потпредсједник Комисије за технолошки суверенитет, безбједност и демократију, рекла је да Комисија захтијева да "Алиекспрес" предузме акцију да би потрошачи могли безбједно да купују на мрежи.

Казна, највећа икад изречена у ЕУ за кршење Закона о дигиталним услугама, долази само неколико мјесеци након што је други велики сајт за онлајн трговину "Тему" кажњен са 200 милиона евра због сличних прекршаја.

"Алиекспрес" је навео у коментару достављеном електронском поштом агенцији АП да је компанија "била, наставља да буде и биће чврсто посвећена испуњавању својих обавеза" и да је "уложила значајна средства у процјену и ублажавање ризика, безбједност производа и заштиту потрошача".

Компанија је подвукла да се не слаже са "несразмјерном новчаном казном, која не одражава на адекватан начин успостављени оквир и значајна, проактивна побољшања" која са постигнута, преноси Срна

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Тагови :

Алиекспрес

онлајн куповина

Казна

Европска комисија

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