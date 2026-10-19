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Трага се за још 15 осумњичених због скандирања антисемитских парола у Сплиту

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19.10.2026 19:46

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Министар унутрашњих послова Хрватске Давор Божиновић рекао је да се трага за још 15 од укупно 23 пријављена лица због скандирања антисемитских парола и увреда у Сплиту.

Говорећи о објављеним фотографијама појединих навијача, Божиновић је напоменуо да се на њима не налазе они који су већ притворени или су се сами предали полицији, већ само они који су у бијегу.

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"Полиција увијек објављује фотографије кад неко бјежи пред институцијама или се скрива", рекао је Божиновић и додао да је осам особа под надзором.

Међу пријављенима се, како је навео, истичу рецидивисти, иза којих је укупно 212 евидентираних кривичних дјела и 436 прекршаја.

Уочи утакмице између Хајдука и Ајакса у Сплиту прошле седмице, групе навијача Хајдука пролазећи градом скандирале су повике "Гази, гази Жидове", "Аушвиц, Аушвиц" и "устај Адолфе".

Божиновић је истакао и да је полиција покренула истрагу због порука пријетњи и застрашивања новинара који су извјештавали о понашању и скандирању дијела навијача Торциде уочи утакмице између Хајдука и Ајаxа.

Министар туризма и спорта Хрватске Тончи Главина каже да у спорту нема мјеста за мржњу и насиље, преносе хрватски медији.

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(Срна)

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Тагови :

Хрватска

Сплит

Давор Божиновић

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