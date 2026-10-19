Трага се за још 15 осумњичених због скандирања антисемитских парола у Сплиту

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Министар унутрашњих послова Хрватске Давор Божиновић рекао је да се трага за још 15 од укупно 23 пријављена лица због скандирања антисемитских парола и увреда у Сплиту.
Говорећи о објављеним фотографијама појединих навијача, Божиновић је напоменуо да се на њима не налазе они који су већ притворени или су се сами предали полицији, већ само они који су у бијегу.
Србија
Радник погинуо у хладњачи након струјног удара: Страдао пред одлазак у пензију
"Полиција увијек објављује фотографије кад неко бјежи пред институцијама или се скрива", рекао је Божиновић и додао да је осам особа под надзором.
Међу пријављенима се, како је навео, истичу рецидивисти, иза којих је укупно 212 евидентираних кривичних дјела и 436 прекршаја.
Уочи утакмице између Хајдука и Ајакса у Сплиту прошле седмице, групе навијача Хајдука пролазећи градом скандирале су повике "Гази, гази Жидове", "Аушвиц, Аушвиц" и "устај Адолфе".
Божиновић је истакао и да је полиција покренула истрагу због порука пријетњи и застрашивања новинара који су извјештавали о понашању и скандирању дијела навијача Торциде уочи утакмице између Хајдука и Ајаxа.
Министар туризма и спорта Хрватске Тончи Главина каже да у спорту нема мјеста за мржњу и насиље, преносе хрватски медији.
Свијет
Мушкарац осумњичен да је силовао старицу (75)
Предсједник Хрватског сабора Гордан Јандроковић сматра да је потребно више објективности у разговорима о ситуацији у Хрватској.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму