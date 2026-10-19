У Српској више од 2.400 соларних постројења, планира се изградња још три велике електране

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској тренутно постоји више од 2.400 малих соларних постројења, док је у плану изградња још три соларне електране на подручју Требиња, изјавио је за АТВ министар енергетике и рударства Петар Ђокић.
Говорећи о развоју производње електричне енергије из обновљивих извора, Ђокић је навео да је у Српској инсталисана снага соларних постројења око 480 мегавата.
"Имамо производње у малим соларним постројењима којих има преко 2.400 у Српској. Имамо инсталисану снагу око 480 мегавата. То је више него што је инсталисана снага појединачно сваке од термоелектрана, оне су по 300“, рекао је Ђокић.
Према његовим ријечима, један од изазова представља управљање електричном енергијом произведеном у овим постројењима и њено преузимање у електроенергетски систем.
„Ми треба да доградимо модел управљања таквом енергијом и како је преузимати у систем у Српској. На томе се значајно ради, дио те енергије узимамо, али не узимамо сву“, истакао је министар.
Ђокић је најавио и изградњу три нове соларне електране, за које Електропривреда Српске већ има закључене концесионе уговоре.
Ријеч је о пројектима Требиње 1, Требиње 2 и Требиње 3, чијом би реализацијом, како је оцијенио, био значајно побољшан електроенергетски биланс Републике Српске.
Осим соларних електрана, министар је говорио и о плановима за изградњу вјетроелектране Хргуд.
"Желимо да убрзамо те пројекте. Спремни смо и надам се да ћемо врло брзо моћи да закључимо уговор о изградњи вјетроелектране Хргуд“, рекао је Ђокић.
Он је додао да је ријеч о пројекту који се дуго припрема, али да очекује да би ускоро могао бити изабран партнер за његову реализацију.
Ђокић је нагласио да је развој алтернативних извора електричне енергије посебно важан због све израженијих сушних периода, који негативно утичу на производњу у хидроелектранама.
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