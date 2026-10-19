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Споразум о повезивању заштићених подручја Србије и Српске - огроман искорак у заштити пророде

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19.10.2026 14:33

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У Митровцу на Тари данас је потписан споразум о прекограничном повезивању заштићених подручја Србије и Републике Српске под заједничким називом Прекогранично подручје "Тара-Дрина".
Фото: Srna

Споразум о прекограничном повезивању заштићених подручја Србије и Републике Српске под заједничким називом Прекогранично подручје "Тара - Дрина" је величанствен пројекат којим се спаја више од 56.000 хектара заштићене природе и доказује да заједничким радом, трудом и залагањем визије могу да постану стварност, поручио је министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Српске Бојан Випотник.

Випотник је, након што је у Митровцу на Тари са министром заштите животне средине Србије Саром Павков потписао Споразум о прекограничном повезивању заштићених подручја, истакао да је данас направљен огроман корак у заштити природе, али и у учвршћивању братских веза између Републике Српске и Србије.

"Након само годину дана од потписивања заједничког меморандума о међусобном разумијевању и сарадњи у области заштите животне средине, малочас смо потписали споразум о заједничком повезивању четири заштићена подручја - Националног парка `Тара`, Парка природе `Шарган-Мокра Гора` у Србији са Националним парком `Дрина` и Парком природе `Велики Столац` у Српској", рекао је Випотник новинарима.

Он је нагласио да ће конкретни бенефити од овог чина бити заједничко управљање овим изузетним природним вриједностима и њихова заштита, као и заједнички наступи пред међународним фондовима и реализација великих еколошких пројеката.

"Конкретан бенефит је и развој одрживог еко-туризма који ће користити локалним заједницама са обје стране Дрине јер ово није само еколошки, него и развојни пројекат", истакао је Випотник.

Випотник је рекао да ће велики фокус бити на анимацији свих грађана, локалних заједница и свих заинтересованих субјеката да ово подручје буде позиционирано као велика еколошка оаза на мапи Европе.

"Хвала колегиници Павков, свим запосленима у оба министарства, у заводима и у Републици Српској и у Србији што смо заједно, преданим радом, доказали да визије могу да постану стварност", поручио је Випотник.

Овим документом се прекогранично повезују заштићена подручја Србије - Национални парк "Тара" и Парк природе "Шарган - Мокра Гора" са заштићеним подручјима Републике Српске, и то Национални парк "Дрина" и Парк природе "Велики Столац", преноси Срна.

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Тагови :

Србија

Република Српска

Бојан Випотник

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сарадња Србије и Српске

споразум

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