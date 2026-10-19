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Петровић: Спровешћемо све договорено за успостављање рада РиТЕ "Угљевик"

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19.10.2026 14:17

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Петар Ђокић и Лука Петровић конференција за медије
Фото: ATV

Генерални директор "Електропривреде Републике Српске" Лука Петровић рекао је да ће ова компанија спровести све што је договорено са руководством Српске у вези наставка рада Рудника и термоелектране /РиТЕ/ "Угљевик", како би био обезбијеђен рад у зимској сезони.

"Имамо јасан задатак, а то је набавка угља поштујући све законске процедуре, те уредити односе између матичног предузећа и РиТЕ `Угљевик`. Очекујемо да се поправи и стање хидрологије, како би у нову 2027. годину ушли много позитивије", рекао је Петровић на конференцији за новинаре у Бањалуци након састанка са руководством Републике Српске.

Петровић је нагласио да је рад РиТЕ "Угљевик" био значајан због чињенице да је данас цијена струје на тржишту премашила 350 евра по мегават-часу.

Он је навео да проблеми у РиТЕ "Угљевик" постоје, али да је Влада Републике Српске увијек ускакала са жељом да ово предузеће не оде у стечај и да се не приватизује ниједан сегмент "Еектропривреде Републике Српске".

"Влада је уступила без накнаде концесију /експлоатационог поља/ `Исток два` у РиТЕ `Угљевик`, те преузела комплетне обавезе арбитражног спора са Словенцима у којем ћемо морати платити обештећење од 300 милиона КМ у седам годиона, јер се неко није бавио овим проблемом 1996. или 2002. године, већ га је запустио дозволио да заврши на суду", подсјетио је Петровић.

Он је навео да Влада Српске континуирано држи социјалну цијену електричне енергије и нагласио да нема јефтинијег енергента у Европи од цијене струје у Српској.

"Влада је разумјела да не можемо остварити позитиван резултат и даће `Електропривреди Српске` гаранцију на 50 милиона КМ кредитног задужења плус финансијску инјекцију бесповратних средстава у наредних шест мјесеци из буџета. То значи да жели стабилизацију енергетског сектора", навео је Петровић.

Он каже да је захваљујући Влади Српске ријешен и вашингтонски арбитражни спор тежак 672 милиона евра без камата и да тај спор "више не лебди ни над БиХ, ни Српском, ни над РиТЕ `Угљевик`", преноси Срна.

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Тагови :

Лука Петровић

РиТЕ Угљевик

угаљ

цијена струје

електрична енергија

поскупљење

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