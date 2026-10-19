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Додик о крађи горива у ТЕ Гацко: Директоров возач лоциран као човјек који прави злоупотребе

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19.10.2026 14:09

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Додик о крађи горива у ТЕ Гацко: Директоров возач лоциран као човјек који прави злоупотребе
Фото: АТV

У Термоелектрани Гацко почеће истрага о крађи нафте и нафтних деривата, чија је вриједност већа од 10 милиона КМ, рекао је предсједник Милорад Додик.

"Нулта је толеранција за било какве злоупотребе. Ми знамо да је шофер од директора Термоелектране лоциран као човјек који прави злоупотребе. Више од 10 милиона КМ покраду нафте и нафтних деривата из Термоелектране Гацко", рекао је Додик на конференцији за новинаре у Бањалуци након састанка руководства Републике Српске.

Додик је истакао да овдје није ријеч само о полицији, већ о систему управљања, контроле.

"Знамо да тамо постоје родбинске, кумовске и остале везе и да је ту, наравно, тешко ући све то. Ако буде требало, Република ће послати људе који ће то све довести у ред", рекао је Додик.

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Тагови :

РиТЕ Гацко

крађа горива

Крађа горива гацко

Милорад Додик

Коментари (3)

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