Додик о крађи горива у ТЕ Гацко: Директоров возач лоциран као човјек који прави злоупотребе

Аутор:АТВ редакција
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У Термоелектрани Гацко почеће истрага о крађи нафте и нафтних деривата, чија је вриједност већа од 10 милиона КМ, рекао је предсједник Милорад Додик.
"Нулта је толеранција за било какве злоупотребе. Ми знамо да је шофер од директора Термоелектране лоциран као човјек који прави злоупотребе. Више од 10 милиона КМ покраду нафте и нафтних деривата из Термоелектране Гацко", рекао је Додик на конференцији за новинаре у Бањалуци након састанка руководства Републике Српске.
Додик је истакао да овдје није ријеч само о полицији, већ о систему управљања, контроле.
"Знамо да тамо постоје родбинске, кумовске и остале везе и да је ту, наравно, тешко ући све то. Ако буде требало, Република ће послати људе који ће то све довести у ред", рекао је Додик.
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