АТВ доноси детаље акције: Полиција ушла у магацин РиТЕ Гацко

Још увијек траје акција усмјерена на крадљивце горива у РиТЕ Гацку, а како АТВ сазнаје полиција је ушла и у ово предузеће тачније у њихов магацин.

"Врше се провјере унутар магацинских просторија РиТЕ Гацко",речено је АТВ-у.

Претреси на више локација трају од раних јутарњих часова. До сада су слободе лишена три лица Х.М.,С.В., С.Г. и одузети бројни докази.

Хроника Епилог велике акције: Ухапшене три особе, одузето око 2.000 литара горива

Како сазнајемо, код Х.М. је одузето 28 канистера дизел горива запремине по 25 литара (око 700 литара) и пластично буре запремине 1.000 литара, у којем се налазило око 500 литара дизела.

Од Гачанина С.В. одузето је 16 канистера запремине по 25 литара, односно око 400 литара дизела, као и теренско возило „Хјундаи Галопер“, за које тренутно не посједује документацију.

Хроника Велика акција полиције: На мети крадљивци горива из РиТЕ Гацко

Од С.Г. је одузето нерегистровано теренско возило „Нисан Патрол“, пронађено у близини објекта који користи Х.М.

Код С.Г. је пронађено и одузето 12 глава срнеће дивљачи (срндаћа са роговима), које су се налазиле у замрзивачу у кући, као и два ловачка карабина са оружним листовима на име брата С.Г, са којим заједно живи.

На преостале двије локације, гдје је вршен претрес код М.О. и М.О, нису пронађени предмети нити трагови наведени у наредбама, сазнаје АТВ.