Језиво свједочење убице из "Рибникара": "Проучавао сам психопате, јер ме тата тако назвао?"

Аутор:АТВ
26.03.2026
08:39
Коментари:0
Малољетни масовни убица из "Рибникара" је поново јуче потврдио да га је отац водио у стрељану и да му је учинио оружје лако доступним, а на питање због чега је расклопио оружје након крвавог пира, он је рекао "из навике".
Потом је, како незванично сазнаје Курир, хладнокрвно говорио о томе како је проучавао психопате након што га је отац тако назвао!
- Малољетни убица свједочио је поново у поступку против родитеља Миљане и Владимира Кецмановића, када је одговарао на питања током којих је потврдио још једном да га је отац водио у стрељану и да је лако дошао до оружја. Био је такође упитан због чега је уопште расклопио оружје након почињеног масакра, он је рекао да је то урадио из навике коју је, како каже, стекао у стрељани - каже извор Курира.
Према ријечима поменутог саговорника, упитан је и да ли је дуго тражио оружје по кући, на шта је одговорио да није, само је тражио у спаваћој соби и тамо гдје је и нашао.
- То практично значи да је он потврдио да су му очеви пиштољи били лако доступни, практично "на дохват руке" и побија одбрану Владимира Кецмановића, који је тврдио да је адекватно обезбедио оружје и држао га ван домашаја дјеце - објашњава извор Курира.
Поред питања о оружју, малољетни убица је говорио и о игрицама и филмовима које је гледао, али и о школи у којој је починио крвави пир када је убио школске другаре и радника обезбјеђења.
- Рекао је да је имао преко 200 изостанака из школе, а да је само једном био прехлађен: "За остале дане сам се правио да сам болестан, јер ми је било напорно да идем у школу. Глумио сам да имам корону, пио сам лијекове, али није ми се ишло у школу јер сам се осјећао неприхваћеним", наводно је гласио његов одговор у судници - каже извор.
Дотакао се и, како истиче саговорник, момената када је гледао документарце и проучавао психопате, те се, како је нагласио, што је све шокирало, "поистоветио са психопатама у периоду када је истраживао тај профил личности".
- У америчком документарцу "Columbine", учесници су описани као психопате. Он се, како је рекао, поистоветио са њима. Истраживао је у том периоду психопатско понашање и данас је, наводно, опет нагласио: "Након што ме је отац назвао психопатом, ја сам почео да истражујем о њима и сматрам да је врлина бити хладан и без емоција".
Иначе, за говорницом се нашла и мајка Миљана Кецмановић, међутим, она није жељела да поставља питања сину, наводећи срамно образложење, с обзиром на то да се њој суди за запуштање и злостављање сина.
- Из превелике љубави према сину не желим да постављам питања - рекла је кратко Миљана.
Малољетни убица је, према ријечима извора, тактично и све вријеме хладнокрвно одговарао на свако питање, као да је унапријед добро увјежбао причу. Иначе, како смо већ писали, он је промијенио дио свог исказа и сада, за разлику од претходног свједочења, тврди "да његови родитељи нису одговорни за оно што је он учинио 3. маја 2023.".
- Прошли пут је, у том дијелу, навео све супротно од данашњег исказа, говорио је да је мајка имала нереалне захтјеве и да је тражила стално од њега да буде најбољи, као и да га је отац називао психопатом, али сада је промијенио причу, покушавајући да брани мајку и оца, истичући да такво њихово поступање није утицало на њега. Као разлог те промјене навео је то што је сазрео и порастао - каже извор и додаје да је све што је рекао дјеловало као да је унапријед припремљено и добро увјежбано.
Иначе, родитељи убијене дјеце поново су се срели очи у очи са убицом у судници, што је за њих било врло тешко и мучно.
- Прије двије године малолетног убицу су довозили у Специјали суд ради давања исказа у поступку против својих родитеља. Како је поступак поново отпочет, данас је уз велике мере обезбеђења такође довезен из специјалне клинике и том приликом се сусрео са родитељима дјеце коју је немилосрдно убио - истиче извор и додаје да се, иако су прошле године, малољетни убица није много физички промијенио, осим што је израстао.
